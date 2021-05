Drama neștiută din viața lui Pepe. Ce s-a întâmplat după ce și-a pierdut nepotul într-un accident: „Nu am mai zis niciodată”

Pepe a dezvăluit la Antena Stars că acum mai bine de 11 ani, familia lui a suferit o dramă și anume moartea nepotului său, într-un accident de mașină. Artistul a mărturisit că la scurt timp după tragedie, nepotul i-a apărut în vis și l-a rugat să-i liniștească familia.

Visul acela a reprezentat sursa de inspirație a unei piese pe care a relansat-o recent. Este vorba despre piesa „Un înger”, care a fost scrisă acum 11 ani, dar care a căpătat o nouă formă acum, prin prisma colaborării cu Paloma, care i-a dat o traducere mimico-gestuală melodiei.

Pepe, dezvăluiri despre moartea nepotului său

„E o piesă specială. Piesa a fost construită acum 11 ani. El e îngerul, despre el era vorba. Este izvorâtă din fapte reale. La vreo lună sau două după ce a avut accidentul nepotul meu l-am visat. Când l-am visat, vorbeam cât se poate de relaxat cu el și l-am întrebat de ce nu-i apare în vis lu taicăsu și mi-a zis: ”Ia-l tu în brațe, spune-i mai întâi să zâmbească. Momentan nu pot să apar că el plânge întruna. Și ăsta e mesajul piesei. Nu am zis niciodată până acum că l-am visat, nu am putut”, a dezvăluit Pepe la Antena Stars.

Pepe a mărturisit că lansare apiesei în colaborare cu Paloma l-a emoționat profund. Artistul a dezvăluit că nu și-a putut stăpâni lacrimile când a văzut-o pentru prima oară la filmări pe tânăra cu deficiențe de auz, dar care dă dovadă de putere și duioșie.

Pepe a plâns la filmările videoclipului piesei „Un înger”

„Am cunoscut-o la filmarea videoclipului. Aflasem de ea, normal, că am fost de acord cu ideea în sine a limbajului semnelor pentru videoclipul piesei. Mi s-a părut ceva nou și diferit. E profund. (...). Ea a simțit doar o vibrație la filmări. Atunci când am pus o boxă lângă ea și am dat drumul la piesă, ea nu a auzit nimic. Ea doar reproducea după vibrația respectivă, după ritm, ceea ce-i transmitea Lavinia. (...)Când am văzut-o, mi-era jenă, nu știam cum să mă adresez.... Când a dat prima dublă, m-am umflat de plâns. M-a dat regizorul afară. Mi-a zis: „Pepe, te rog mult, ieși de la filmare să pot să filmez”, potrivit SpyNews.

Pepe a dezvăluit că a învățat de la micuța Paloma că ne petrecem viața concentrați pe nimicuri și nu remarcăm în ce constă cu adevărat fericirea.

„Paloma este ÎNGERUL şi pentru aceasta nu am cuvinte să îi mulţumesc. Este cea mai bună voce cu care am colaborat vreodată şi am învăţat de la ea că de multe ori ne preocupăm de nimicuri când de fapt bucuria şi fericirea stă în altele. Vorbind cu Paloma am simţit că eu sunt cel care are probleme şi eu sunt cel care trebuie să lucrez mai mult, eu cu mine." a spus Pepe la lansarea piesei, de dinainte de Paște.