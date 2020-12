Cum a apărut Melania Trump în public. Perechea îndrăzneață de pantofi pe care puține Prime Doamne ar încerca să o poarte

Pentru a arăta impecabil, Melania apelează la mai multe trucuri. Unul dintre ele are legătură cu podoaba sa capilară, despre care experții spun că se pierde odată cu înaintarea în vârstă.

Cu toate că majoritatea femeilor se confruntă cu această problemă, pare că nu este și cazul doamnei Trump. Secretul este unul extrem de simplu.

”Linia părului ei este trasată interligent”, a explicat Johanne Herald, un stylist de renume din SUA.

Melania are o cărare făcută în zig-zag și își așează părul pe față, lucru care dă iluzia unui păr mai gros și voluminos.

Care este povestea Melaniei Trump, soția lui Donald

Tatăl Melaniei Trump vindea maşini şi era membru al Partidului Comunist, iar mama, lucrătoare la o fabrică de textile din Svenica.

În adolescenţă visa să defileze pe principalele podiumuri ale industriei modei şi planurile au devenit realitate după ce a ajuns la New York.

Studia arhitectura şi designul la Universitatea din Ljubljana când, în 1992, revista slovenă Jana a organizat concursul anual Look of The Year. Primele trei clasate au primit contracte la Paris, Milano şi Viena, iar Melania Knavs a fost una dintre ele.

A renunţat la facultate şi s-a mutat la Milano, unde a lucrat câţiva ani în principal ca model pentru diverse reviste. În 1996, a ajuns la New York, unde a apărut într-o reclamă pentru Camel şi într-un număr special al revistei Sports Illustrated.

Într-o noapte, în clubul Kit Kat din Manhattan, modelul în vârstă de 28 de ani la acel moment l-a cunoscut pe magnatul Donald Trump, în vârstă de 52 de ani.