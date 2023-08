Porecla neobișnuită pe care a primit-o Regina Camilla de la nepoți. Cum o strigă cei mici, în spatele ușilor închise de la palat

Contrar așteptărilor, poreclele sunt un lucru obișnuit în Familia Regală Britanică și de cele mai multe ori pleacă de la copii. Iată cum i se adresează Prințul George, Prințul Luis și Prințesa Charlotte bunicii Reginei Marii Britanii atunci când nu-i aude nimeni.

Poate că este Regina Marii Britanii, dar pentru nepoții ei, Camilla este simpla lor bunică. În spatele ușilor închise de la palat și dincolo de scandalurile mediatice, membri Familiei Regale Britanice se comportă ca o familie, în adevăratul sens al cuvântului. Chiar și cu strictețea impusă de protocoale, cei trei nepoți ai reginei se bucură de copilărie și își strigă bunica folosind un apelativ cu totul neașteptat.

Cum au poreclit-o Prințul George, Prințul Luis și Prințesa Charlotte pe Regina Camilla

Camilla, în vârstă acum de 76 de ani, se bucură de simpatia nepoților ei care chiar i-au oferit și o poreclă inedită. Apelativul ales de cei trei copii a fost dezvăluit, recent, de fosta Sara Parker Bowles fosta noră a reginei, care a fost căsătorită cu fiul ei, Tom Parker Bowles, pentru The Times.

În articolul amplu publicat de aceasta, ea a vorbit despre cum a fost să-și pregătească copiii pentru ziua de încoronare a Regelui Charles și a Reginei Camilla, de pe 6 mai 2023, dar a dezvăluit și că cei mici îi spun acesteia „Gaga”. Editorialista și are doi copii pe Lola, în vârstă de 16 ani, și cu fiul Freddy, în vârstă de 13 ani, cu fostul ei soț, fiul Camillei. Cuplul s-a căsătorit în 205-5 și a divorțat în 2018, după 13 ani de mariaj.

De asemenea, potrivit The Sun i-a spus artistei Lady Gaga că nepoții ei i se adresează folosind acest apelativ, atunci când cele două s-au intersectat la Royal Variety Performance, în 2016. Și la scurt timp după nașterea Prințului George, ea a declarat pentru Daily Mail: „Propriii mei nepoți îmi spun Gaga. Nu știu dacă este pentru că ei cred că sunt! Este amuzant, dar este totuși foarte drăguț".

Contrar așteptărilor, se pare că folosirea poreclelor în Familia Regală Britanică este ceva foarte comun. Meghan Markle a recunoscut, în trecut că i se adresează soțului ei Prințul Harry cu Haz, iar pentru cei dragi Regina Elisabeta a III-a era „Gary”. Apelativul ei avea o poveste și mai adorabilă pentru că așa îi spunea Prințul William, în copilărie, deoarece nu putea spune „grany” (n.r. bunica).

Nici noul rege al Marii Britanii nu a scăpat! Se spune că Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis se referă la regele Charles ca fiind „bunicul Wales”, așa cum și regina îi spunea bunicului ei George al V-lea, „Bunicul Anglia”.

Se pare că micuții știu totul și despre regretata Prințesă Diana. Potrivit surselor menționate anterior, ei au auzit despre bunica lor din partea tatălui o mulțime de povești. Prințul William a dezvăluit în documentarul Diana, Our Mother: Her Life and Legacy că este trist că cei doi copii ai săi nu o vor cunoaște niciodată pe Prințesa Diana.

Mai mult, el se referă la regretata sa mamă ca „bunicuța Diana” și a glumit că ar fi fost o „bunica de coșmar”, deoarece nu i-ar fi lăsat singuri.