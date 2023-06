Nadin Gherman este unul dintre cei mai cunoscuți tiktokeri, iar recent, mama lui a dezvăluit prin ce clipe grele a trecut băiatul, pe vremea când era doar un copil.

Povestea tristă a celui mai iubit „cioban” din mediul online. Mama lui Nadin Gherman, despre fiul ei: „A fost chinuit de mic”

Nadin Gherman are 19 ani, îi plac animalele și este cunoscut ca fiind cel mai simpatic cioban de pe TikTok, adunând o comunitate impresionantă de admiratori. Cu banii pe care îi strânge de pe rețeaua socială, tânărul avea un vis, și anume acela de a-și cumpăra capre, ca să nu mai ajungă vreodată să trăiască în sărăcie. În clipurile sale, băiatul zâmbește destul de des, însă puțini știu prin ce suferințe a trecut tiktokerul.

„Băiatul ăsta a fost chinuit de mic. N-a fost cu droguri, noi nu umblăm cu așa ceva. Suntem niște oameni săraci. Nici săraci lipiți pământului, dar oameni normali”, povestește Ion, tatăl vitreg al lui Nadin Gherman, scrie Stiridiaspora.ro.

Conform sursei citate, mama lui a povestit cum situația lor familială a fost una cu probleme, înainte să-l cunoască pe cel care i-a devenit tată vitreg.

„Cu tatăl natural al lui Nadin am trăit 20 de ani. M-a bătut, m-a fugărit, m-a chinuit. Și am plecat în Italia. Atunci, el l-a dat la stat. Am primit un telefon să mă prezint acasă, în Botoșani, pentru că cei mici erau la stat. Dacă nu, mă scot din drepturile părintești.

Am lăsat locul de muncă din Italia și m-am întors în Botoșani. Când am plecat, copilul meu avea trei anișori. Deja avea vreo două-trei luni de când stătea în orfelinat. M-am dus, m-au primit, m-au întrebat cine sunt, eu le-am zis că sunt mama lui adevărată, m-au întrebat de ce l-am lăsat, m-au luat să semnez, am semnat.

Am plecat din nou în Italia, am primit iar telefon că a înnebunit copilul meu și l-au închis la spitalul de nebuni, la Botoșani. Am lăsat, din nou, locul de muncă din Italia și, când m-am întors la Botoșani, l-am găsit pe copilul meu legat de pat. Am făcut cerere și l-am scos de acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al celor de acolo, uite unde a ajuns copilul meu”, spune Aurora, mama lui Nadin, conform Stiridiaspora.ro.

De curând, ciobanul de pe TikTok a mai trecut printr-o problemă, când platforma i-a închis contul în urma unei suspiciuni de fraudă, din cauză că tânărul devenise din ce în ce mai popular.

Din nefericire, Nadin avea 26.000 de euro în contul său de TikTok, pe care nu a reușit să îi retragă înainte de închiderea acestuia. Banii provin din cadourile primite și câștigurile obținute în urma live-urilor. Totuși, băiatul speră că va rezolva situația și că va reveni pe TikTok.

