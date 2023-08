Poze rare cu Alex Leonte și iubita lui. Imaginile cu nepotul lui nea Marin și Manuela Lupașcu circulă pe internet: „Cât de frumos”

Alex Leonte, nepotul lui nea Marin, este mai îndrăgostit ca niciodată de noua iubită. Se pare că tânărul și-a găsit fericirea în brațele Manuelei Lupașcu.

Alex Leonte este foarte rezervat în ceea ce privește viața personală. După despărțirea de fosta parteneră, nepotul lui nea Marin a stat cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Deși activitatea lui din mediul online s-a redus în ultima perioadă, acesta nu a uitat să le dea de veste prietenilor virtuali că iubește din nou. Mai mult, tânărul a publicat și imagini cu femeia care l-a cucerit.

Vestea că Alex Leonte formează un cuplu cu Manuela Lupașcu a luat pe toată lumea prin surprindere. De altfel, tânăra este celebră în mediul online unde are o comunitate impresionantă de prieteni.

Imagini rare cu Alex Leonte, nepotul lui nea Marin, și iubita lui

De curând, partenera nepotului lui nea Marin a publicat mai multe imagini înduioșătoare de la malul mării. Aceasta s-a lăsat fotografiat în ipostaze romantice alături de Alex Leonte, tânărul cu care are o relație de ceva timp.

Manuela Lupașcu le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram despre cum a plecat la mare alături de iubitul său.

„A început spontan la 3 dimineața în București, a continuat cu un răsărit uimitor la Olimp și s-a încheiat cu soare, bronz și distracție în Mamaia 🤭. Acum suntem pe drumul înapoi spre casă 🤍 La multe zile ca asta!”, a scris ea.

Fotografiile au strâns mai bine de 600 de like-uri și multe reacții din partea prietenilor virtuali.

„Cât de frumos!”, „Iubesc asta!” sau „Frumos peisaj!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ce spune Alex Leonte despre relația cu Manuela Lupașcu

Nepotul lui nea Marin a dezvăluit în urmă cu puțin timp că el și Manuela Lupașcu formează un cuplu de aproximativ un an. De altfel, se pare că tânărul a cunoscut-o pe influenceriță dinainte să fie cu fosta iubită.

Alex Leonte a mai adăugat faptul că împart aceeași pasiune pentru înot, sportul pe care l-au practicat amândoi în școala generală. Mai mult, acesta a susținut că vrea să țină relația discretă.

„Suntem fericiți, ne merge foarte bine. Asta e important. Ne-am reîntâlnit după ani și ani. Ne știam, dar nu am păstrat legătura. Ne știam de prin școala generală. Am făcut înot împreună. Noi suntem sportivi de performanță. Am făcut înot și ne-am regăsit după mai mult timp. Ne-am cunoscut deja familiile, suntem ok, ne simțim bine cu ceilalți. Este o relație închegată.

Sunt, într-adevăr, într-o relație foarte frumoasă, dar o ținem cât mai discret posibil și așa vrem să rămână. Ne asumăm amândoi, ne-am asumat relația, e perfect, totul merge bine și asta contează. Suntem împreună de șapte luni”, a mărturisit Alex Leonte în luna aprilie, potrivit Spynews.