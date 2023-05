Cum se înțeleg, de fapt, Liviu Vârciu și nea Marin în spatele camerelor de filmat. Nepotul coregrafului a dat tot din casă!

Liviu Vârciu și Nea Marin se afișează, de obicei, în postura de „șoarece” și „pisică”, ipostază care a ajuns până la inimile publicului român.

Cu toate acestea, în realitate, cei doi țin extrem de mult unul la celălalt și, nu de puține ori, și-au sărit în ajutor. Mai mult, se pare că prezentatorul și coregraful au ajuns să se folosească și de apelativele „tată” și „fiu”, comportându-se ca atare, potrivit Viva.

Cât de apropiată este în realitate relația dintre Liviu Vârciu și nea Marin

Nepotul lui nea Marin, Alex Leonte, a precizat că Liviu Vârciu are o relație extrem de apropiată cu rudele sale, fiind mai mereu prezent la mesele de familie. În spirit de glumă, tânărul a dezvăluit că e o bucurie atunci când prezentatorul de televiziune este prin preajmă, întrucât îi scutește pe ei de „pedepsele” pe care le-ar fi încasat de la coregraf:

„Niciodată nu a fost o surpriză. Din prima clipă nu a fost o surpriză: <<E perfect, a venit Liviu! Am scăpat noi, restul! Ia-l pe Liviu cu totul!>>. Bineînțeles, ne știm, participă la mese în cadrul familiei noastre. Suntem o mare familie toți.”, a mărturisit Alex Leonte pentru ego.ro, citat de Viva.

Ce spune Alex Leonte despre pensionarea lui nea Marin: „Niciodată nu o să iasă”

Alex Leonte a mai dat de înțeles că nea Marin este la vârsta de pensionare, însă nu crede că va putea sta fără activitate. Totodată, nepotul a mărturisit că unchiul său este un perfecționist, tocmai de aceea trebuie să îi iasă mereu totul ca la carte:

„El iese la pensie, teoretic. Practic, niciodată nu o să iasă. Într-adevăr, a făcut vârsta de pensionare, vedem mai departe ce are de făcut. Dosarul l-a depus, deci iese la pensie, e OK. E blând cu concurenții. Unchiul meu e perfecționist, în general. Fiind Berbec, nu există să nu facă totul să fie ață atunci când are un spectacol.”, a mai adăugat Alex Leonte, citat de cele două surse menționate mai sus.

Ce a spus Alex Leonte despre celebra nuia a lui Nea Marin: „Acesta este felul lui de a fi”

Ulterior, Alex Leonte a precizat că renumita nuia a lui nea Marin nu i-a fost nici lui străină. Cu toate acestea, el și familia sa nu și-l pot imagina altfel:

„Dacă nu era ață, era jale. Mâncai jar la propriu, nu altceva. Bineînțeles că avem amintiri și cu nuiaua, lucruri care se petrec și în ziua de astăzi. Acesta este el, acesta este felul lui de a fi, noi îl iubim extraordinar de mult și îl apreciem.”, a mai spus nepotul îndrăgitului coregraf.

