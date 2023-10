Primele declarații ale lui Dan Bursuc despre problemele lui Sorinel Copilul de Aur, după ce a fost prins drogat la volan

Sorinel Copilul de Aur, al cărui nume real este Sorin Cristian Alecu, are probleme cu legea. Acesta ar fi fost surprins de oamenii legii în timp ce conducea sub influența substanțelor interzice.

Sorinel Copilul de Aur, al cărui nume real este Sorin Cristian Alecu, are probleme cu legea. Acesta ar fi fost surprins de oamenii legii în timp ce conducea sub influența substanțelor interzice.

Dan Bursuc, care este impresarul și nașul manelistului, a oferit primele declarații despre situația lui Sorinel Copilul de Aur. Acesta a povestit cum ar fi ajuns bărbatul să fie cercetat.

Primele declarații ale lui Dan Bursuc după ce Sorinel Copilul de Aur a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan

Într-un interviu pentru publicația Spynews, Dan Bursuc a explicat ce s-ar fi întâmplat în seara când Sorinel Copilul de Aur a fost prins conducând după ce a consumat substanțe interzise.

"Am înțeles că a cântat la un club, iar cei din jurul lui i-au dat să bea din pahar. Nu a știut ce bea. Este posibil ca cineva să să îi fi pus ceva în pahar. Ancheta este în curs de desfășurare, este în proces. Poate i-a pus cineva ceva în pahar, nu se știe nimic. Eu am foarte mare încredere în Copilul de Aur, nu m-a supărat niciodată, mi-a adus cele mai mari satisfacții. Sunt și oameni răi, este posibil să îi fi pus cineva ceva în ideea de a face rele. El, din bun simț nu a refuzat. L-am întrebat și mi-a spus: Nașule, eu am băut și din ăla și din ăla (pahar), poate mi-a pus cineva ceva. Nu știu mai departe ce se poate întâmpla.", a declarat Dan Bursuc pentru Spynews.ro.

Cercetat pentru consum ilicit de droguri, Sorinel Copilul de Aurs nu s-a lăsat păgubaș și a formulat o nouă contestație. De această dată împotriva încherii judecătorului de cameră preliminară. Cererea a fost respinsă ca nefondată, ba chiar este obligat să plătească și cheltuieli de judecată.

"Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul-inculpat Alecu Cristian Sorin împotriva încheierii din 23.03.2023 pronunţată de judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului Dolj în dosarul nr. **. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă contestatorul-inculpat să plătească suma de 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă."

