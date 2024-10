Primele imagini cu CRBL după intervenția chirurgicală de la nivelul feței. Cum arată acum artistul: „Mă simt foarte bine”

CRBL a publicat în mediul online primele imagini cu el după intervenția chirurgicală suferită. În urmă cu doar câteva zile, artistul anunța că apelează la blefaroplastie, o procedură prin care se îndepărtează excesului de piele din jurul ochilor.

CRBL s-a decis să facă o transformare la care nimeni nu se aștepta. După o perioadă în care consideră că operațiile estetice nu sunt pentru bărbați, artistul și-a schimbat complet părerea. Recent, acesta anunța că urmează să apeleze la o blefaroplastie.

În urmă cu puțin timp, fostul concurent de la Power Couple România a publicat primele imagini cu el după intervenția estetică. Pentru că are o relație foarte specială cu fanii săi, CRBL nu a ezitat să le arate rezultatele operației.

Mai mult, artistul este foarte încântat de alegerea pe care a făcut-o. Acesta se bucură că a avut curajul să facă o astfel de schimbare la nivelul feței, ce l-a ajutat să capete un aspect mai tânăr și mai odihnit.

Postarea lui de pe contul de Instagram a generat mai bine de 800 de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. În timp ce unii îl felicitau pentru alegerea făcut, alții îi recomandau diferire proceduri pentru o recuperare mai ușoară.

Cum arată CRBL după operația de blefaroplastie

După operația de blefaroplastie, CRBL a scăpat de excesul de piele din jurul ochilor, fapt pentru care este foarte mulțumit. La scurt timp de la intervenția chirurgicală, artistul s-a pozat cu bandaje în jurul ochilor. De asemenea, vânătăile nu au fost trecute cu vedere.

Fostul concurent de la Power Couple România a transmis și un mesaj prin care își exprimă bucuria că a apelat la o astfel de schimbare.

„O zi importantă în viața mea. Operația de blefaroplastie se afla pe lista mea de dorințe de mulți ani, dar am amânat-o din diverse motive. Astăzi, în sfârșit, am reușit să fac acest pas.

Mă simt foarte bine și sunt mândru că am depășit prejudecățile conform cărora un bărbat nu ar trebui să intervină asupra aspectului său estetic. Sper ca recuperarea să fie ușoară și fără complicații.”, a scris CRBL în dreptul postării de pe Instagram.

„Nu este nicio rușine ca un bărbat să aibă grijă de el, să își facă tratamente estetice/cosmetice”, „Foarte bine ai făcut! De ce ai ține cont de ceea ce spune lumea, trăiești cu ea? Fă ceea ce te face fericit și împlinit pe tine indiferent în ce constă asta” sau „Recuperare ușoară și sper ca rezultatul să fie cel dorit!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, CRBL are o comunitate impresionantă de fani pe rețelele sociale, care se bucură pentru toate evenimentele importante din viața artistului. De altfel, nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că fostul concurent din sezonul 1 Power Couple România are o relație specială cu admiratorii săi.

Acesta își ține la curent fanii, ori de câte ori are ocazia, cu momentele speciale de care are parte.