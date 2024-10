CRBL apelează la o intervenție estetică ce îi va schimba aspectul fizic. Despre ce este vorba

De curând, CRBL a luat o decizie foarte importantă în ceea ce privește aspectul fizic. Artistul a hotărât să apeleze la o intervenție estetică prin care își va schimba imaginea.

Cunoscut pentru stilul său deosebit și personalitatea carismatică, CRBL a ales să treacă printr-o transformare care va atrage cu siguranță atenția fanilor. De-a lungul carierei sale, CRBL a fost întotdeauna deschis la noi experiențe și schimbări.

De la stiluri muzicale diverse până la ținute îndrăznețe, artistul nu se teme să își asume riscuri. Acum, însă, a decis să facă un pas foarte important, optând pentru o intervenție estetică ce îi va modifica trăsăturile faciale, în mod special pe cele de la nivelul ochilor.

Pentru că are o relație foarte specială cu prietenii din mediul online, CRBL a anunțat că urmează să treacă printr-o operație de blefaroplastie. În trecut, cântărețul considera că bărbații nu ar trebui să apeleze la intervenții estetice, însă această părere i-a fost schimbată odată cu trecere anilor.

Ce mesaj a transmis CRBL despre procedura estetică pe care urmează să și-o facă

Mesajul pe care l-a transmis cântărețul pe contul de Instagram a luat pe toată lumea prin surprindere. Fanii săi au fost uimiți de hotărârea lui CRBL, însă au ținut să-l susțină și să-l încurajeze.

„Până nu demult, am făcut parte din categoria bărbaților care consideră că nu trebuie să facem intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat. Am realizat că nu este deloc așa.

Zilele trecute am fost la un control, în urma căruia am hotărât să fac pasul. Am o moștenire de la tatăl meu la ochi, care mă deranjează vizual-estetic. Și se pare că, odată cu trecerea timpului, se agravează, după cum se poate observa. Abia aștept operația și, evident, rezultatul.”, a declarat artistul pe rețelele sociale.

Postarea lui a generat o mulțime de like-uri și de reacții din partea fanilor săi într-un timp foarte scurt.

„Aștept și eu să văd rezultatul” sau „Felicitări, poți face asta!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ce este blefaroplastia, operația estetică la care apelează CRBL, și cât costă procedura

Blefaroplastia este o intervenție chirurgicală estetică ce vizează corectarea pleoapelor, fie că este vorba despre pleoapele superioare, pleoapele inferioare sau ambele. Această procedură are ca scop îmbunătățirea aspectului ochilor prin îndepărtarea excesului de piele, grăsime sau mușchi, ceea ce poate duce la un aspect mai tânăr și mai odihnit, conform medicool.ro.

Unele persoane apelează la această procedură din motive estetice, în timp ce altele optează pentru blefaroplastie din motive funcționale: atunci când excesul de piele de pe pleoapele superioare poate afecta vederea.

Prețul pentru o astfel de operație estetică diferă în funcție de fiecare pacient. O blefaroplastia inferioară pornește de la suma de 3.000 de euro, în timp ce o blefaroplastia superioară ar putea costa nu mai puțin de 1.300 de euro, potrivit spynews.ro.