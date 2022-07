Problema de sănătate cu care Andreea Bănică se confruntă încă de când a devenit mamă. Declarațiile neașteptate pe care le-a făcut

Andreea Bănică și-a deschis sufletul și a vorbit despre problema medicală cu care se confruntă de mai mulți ani, mai precis de când a devenit mămică. Iată ce a declarat ea.

Andreea Bănică, despre boala de care suferă în prezent. Ce a spus cântăreața

Andreea Bănică a dezvăluit frânturi din viața personală. Vedeta are diastază abdominală și se luptă de mulți ani cu această problemă.

„Am o diastază abdominală cu care mă lupt de foarte mulți ani, cu siguranță ea nu se mai retrage, probabil că, dacă aș fi știut asta la prima naștere, aș fi făcut niște exerciții în sensul acesta, se face kinetoterapie, însă au trecut foarte mulți ani de când am născut-o pe Sofia, am născut și a doua oară, deci nu se mai poate rezolva decât cu operație. Nu sunt pregătită, pentru că mie îmi e frică de tot ce înseamnă operație și cred că sunt bine așa, slavă Domnului, fac sport. M-am obișnuit cu ea, e o mică burtă pe care o văd eu mai mult, mă deranjează uneori, însă nu sunt adepta operațiilor, să mă operez atât de repede cum fac toate fetele”, a declarat vedeta pentru viva.ro.

Ce spune Andreea Bănică despre operație:

„Îmi este teamă de ce s-ar putea întâmpla în urma unei astfel de operații, anestezie, am doi copii acasă, vreau să îi cresc și nu vreau să am ceva probleme ulterior: infecții, mă gândesc la orice. Așa am fost eu tot timpul cu o teamă din asta foarte mar”, a precizat ea.

Andreea Bănică, adevărul despre operațiile estetice

Andreea Bănică le-a explicat fanilor că nu a avut parte de nicio operație estetică, singura intervenție chirurgicală pe care o are fiind cea de septoplastie, care a avut scop medical. Totuși, vedeta a mărturisit că nu își neglijează aspectul fizic și recurge la diverse tratamente pentru întreținerea pielii.

„Singura operație pe care o am este septoplastie pentru problemele pe care le aveam cu respirația. Nu am operații estetice. Merg la tratamente pentru a-mi întreține pielea, tenul, fața pentru că îmi doresc să îmbătrânesc frumos, ci nu urât”, a povestit Andreea Bănică, potivit Spynews.

Andreea Bănică le-a răspuns femeilor care o critică și o acuză că are operații estetice:

„Nu înțeleg frustrările și problemele lor. Consider că aceste femei care stau pe astfel de pagini și care comentează e clar că au ceva probleme din trecut sau prezent și au strâns de-a lungul timpului niște frustrări. Fetelor, trebuie să apelați la specialiști să vă ajute să ieșiți din problemele voastre.

Luați exemplu bun! Nu mergeți la doctor doar când vă doare ceva. Mergeți și verificați pielea, tenul și alegeți ce este mai bun pentru voi. Faceți ceea ce vă place cel mai mult și veți fi fericite! Doar voi vă puteți ajuta!'', a declarat Andreea Bănică pe rețelele sociale.

