Andreea Bănică, adevărul despre operațiile estetice: „Îmi doresc să îmbătrânesc frumos”. Vedeta a spus dacă are sau nu intervenții

Andreea Bănică le-a explicat fanilor că nu a avut parte de nicio operație estetică, singura intervenție chirurgicală pe care o are fiind cea de septoplastie, care a avut scop medical. Totuși, vedeta a mărturisit că nu își neglijează aspectul fizic și recurge la diverse tratamente pentru întreținerea pielii.

„Singura operație pe care o am este septoplastie pentru problemele pe care le aveam cu respirația. Nu am operații estetice. Merg la tratamente pentru a-mi întreține pielea, tenul, fața pentru că îmi doresc să îmbătrânesc frumos, ci nu urât”, a povestit Andreea Bănică, potivit Spynews.

Andreea Bănică: „Nu am operații estetice”

Andreea Bănică le-a răspuns femeilor care o critică și o acuză că are operații estetice:

„Nu înțeleg frustrările și problemele lor. Consider că aceste femei care stau pe astfel de pagini și care comentează e clar că au ceva probleme din trecut sau prezent și au strâns de-a lungul timpului niște frustrări. Fetelor, trebuie să apelați la specialiști să vă ajute să ieșiți din problemele voastre.

Luați exemplu bun! Nu mergeți la doctor doar când vă doare ceva. Mergeți și verificați pielea, tenul și alegeți ce este mai bun pentru voi. Faceți ceea ce vă place cel mai mult și veți fi fericite! Doar voi vă puteți ajuta!'', a declarat Andreea Bănică pe rețelele sociale.

Cum arată Andreea Bănică în lenjerie intimă

În urmă cu câteva luni, cântăreața a renunțat la inhibiții și a postat o imagine în lenjerie intimă pe contul de Instagram. Andreea Bănică a reușit să atragă atenția tuturor prin intermediul ipostazei rare în care s-a fotografiat.

Vedeta a reușit să facă senzație într-o pereche de bikini albi și un sutien gri. Piesele vestimentare i-au scos în evidență cele mai frumoase părți ale corpului, în mod special posteriorul, bustul generos, talia de invidiat și picioarele subțiri.

La cei 43 de ani, Andeea Bănică a impresionat pe toată lumea cu modul în care își menține aspectul fizic. Mai mult decât atât, artista este foarte mândră de trupul său pe care îl lucrează intens în sala de fitness.

Alături de imaginea incendiară, blondina s-a decis să transmită un mesaj care nu a putut să treacă neobservat de internauți. Aceasta a ținut neapărat să menționeze subtil că nu a apelat până acum la intervențiile chirurgicale, iar tot ce are este de la mama natură.

„Când ești bârfit, judecat, vorbit, înseamnă că exiști! Da, de când m-am apucat de sport am căpătat și mai multă încredere în mine. Am văzut atatea exemple de femei măritate cu copii care au poze pe Instagram asemănătoare cu a mea… m-am inspirat! Toate ne facem poze în oglindă. Da, știu, o să spuneți: “Da, Andreea, dar nu îmi arăt pozele tuturor, ci doar soțului sau iubitului”. Stiți ce? Nu îmi pasă de prejudecăți, fiecare este liber să facă ce vrea!!! Apropo, sunt sânii mei, fundulețul meu, totul îmi aparține, nu am semnat vreun contract”, a scris ea la descrierea postării, vizibil mândră de corpul său și amuzată de ce ar putea spune fanii despre poza sa.

