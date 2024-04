Puya a început renovările pentru casa de la țară. Cum arată acum locuința în care artistul și-a investit banii

Puya a început renovările pentru casa de la țară. Deși are o vilă impresionantă în cartierul Sălăjan din București, artistul și-a dorit mult o locuință în Fundulea. Astfel, acesta nu a stat prea mult pe gânduri și a cumpărat un teren în zonă.

În urmă cu aproximativ doi ani, Puya a pus bazele unui proiect la care visa de mult timp numit „Casa Puymici”. Totul a început prin achiziționarea unui teren în orașul Fundulea din Călărași, unde a adus o casă tradițională de lemn tocmai din Hunedoara.

De curând, artistul a început să renoveze locuința de la țară. Mai mult, acesta a început să construiască o altă casă în aceeași curte. Fostul concurent de la America Express a publicat mai multe imaginii cu stadiul în care se află lucrările sale la „Casa Puymici”, chiar pe contul de Instagram.

Puya are planuri mari și cu grădina. Cântărețul vrea să planteze mai mulți pomi pentru a-și face livadă. A pus și bazele unui solar pentru a cultiva legume.

Cum arată acum casa de la țara în care Puya și-a investit banii

Pentru că este foarte activ în mediul online și are o relație deosebită cu fanii lui, Puya a ținut să informeze pe toată lumea că lucrările pentru casa de la țară continuă. Artistul a povestit despre schimbările pe care le-a făcut în locuință, dar și despre grădina pe care și-o dorește.

„Dacă tot a venit primăvara, m-am reapucat de treabă, la casa Puymici. Între timp, am mai făcut o căsuță, acum am mai multe căsuțe. Pe asta nouă am făcut-o din ce am găsit și noi prin curte, mai o țiglă de la o vecină, scândurile le-am luat de la o biserică, iar grinda asta mare mi-a trimis-o un prieten de la Huedin.

Are și beci și vedere la lac, tot dichisul. Mai greu e cu scara pentru unchiul când o să se îmbete!”, a spus fostul concurent de la America Express în vlogul publicat pe contul de YouTube.

Odată cu vremea caldă din România, cântărețul a decis să este cazul să se reapuce de lucrările pentru proiectul „Casa Puymici”. În ultima perioadă, Puya nu a mai vizitat terenul de la țară pentru că a avut multă treabă.

Recent, fostul concurent de la America Express a mers să cumpere răsaduri pentru sera pe care și-o dorește. Acesta vrea să planteze roșii și pătrunjel.

„N-am mai fost de mult pe aici pentru că am tot avut treabă. L-am lăsat pe unchiul să se ocupe. Am început însă treaba acum, am luat niște copăcei, plantăm, facem o livadă. Punem ceapă, mazăre, usturoi românesc. Am făcut și o seră mare aici. Am fost la Vidra și am luat răsaduri de roșii, soiuri de astea românești și de Buzău și pătrunjel. Astea nu le găsești prin supermarket, acolo sunt interzise astea românești. Eu credeam că se interzic doar piesele rap, dar acum se interzic și roșiile românești”, a mai dezvăluit Puya în vlogul său.