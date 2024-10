Roxana Mihalache și Radu Mazăre au devenit părinți. Iată la ce nume s-au gândit pentru cel mic.

Roxana Mihalache și Radu Mazăre s-au căsătorit pe data de 10 iulie 2019, în Penitenciarul Rahova. Cererea a fost înregistrată cu 12 zile înainte de eveniment la Starea civilă. Dat fiind contextul, doar câteva persoane au fost prezente.

Radu Mazăre, tată pentru a doua oară. Soția sa a adus pe lume un băiat. Ce nume au ales: „Emoțiile sunt mult mai puternice”

Potrivit unei surse, doar mama lui Radu Mazăre, fiul acestuia, Răducu, și cei doi frați mai mici ai fostului primar al Constanței, Alexandru și Mihai au fost în sectorul dedicat vizitelor din cadrul Penitenciarului.

Citește și: Ce diferență de vârstă este între Radu Mazăre și soția lui, Roxana Mihalache. Cei doi s-au căsătorit în închisoare

Articolul continuă după reclamă

Radu Mazăre fusese trimis în judecată pe 10 decembrie 2015, în dosarul Polaris și era acuzat de trei infracțiuni: luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese.

La finalul lunii mai a acestui an, fostul edil a fost eliberat din închisoare. Tribunalul Ilfov i-a admis cererea de liberare condiționată, iar decizia este definitivă.

Roxana îl aștepta deja la poarta Penitenciarului, iar atunci a aflat presa de sarcina acesteia. Soția fostului edil era însărcinată în luna a patra la momentul respectiv.

„Sunt foarte fericită, am primit-o cu mare drag și aștept să iasă, să avem și noi o viață liniștită. Nu pot să spun că mă așteptam, nu aveam cum să mă aștept la o decizie, că la câte eșecuri am avut de-a lungul acestei perioade ne era greu să mă aștept la o decizie pozitivă.

Citește și: Fiul lui Radu Mazăre are o afacere de succes. Cu ce se ocupă Răducu Mazăre și ce a făcut cât timp tatăl lui a fost în arest

A fost foarte greu, am trecut printr-o perioadă foarte grea și destul de complicat să trăiești așa, dar eu sunt o persoană foarte puternică, așa mă consider și am făcut în așa fel încât să trec destul de ușor peste această perioadă (...) Să iasă pe poartă aceea și planurile vor veni foarte ușor. Vom sta câteva zile în București, apoi vom vedea dacă vom merge în Constanța, avem variante”, spunea Roxana la vremea respectivă.

„Știți cum e, cine are copii sau a fost însărcinată, emoțiile sunt mult mai puternice în momentul în care ești însărcinată, decât atunci când nu ești. Asta pot să spun acum.

Citește și: Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Radu Mazăre. Este femeia cu care fostul edil s-a căsătorit în închisoare, în 2019

Primind această veste, evident că oricine și orice femeie își dorește să-și crească copilul lângă tată și să fie într-o familie fericită și într-un cămin fericit, complet, mamă și tată”, a mai spus ea.

Roxana și Radu Mazăre sunt acum fericiții părinți a unui băiețel perfect sănătos, pe care fostul edil declara la momentul eliberării din închisoare că și-ar dori să-l cheme Aris, însă nu se știe dacă numele a fost păstrat sau nu.

Micuțul s-a născut în cadrul unui spital privat din capitală. Cei doi și-au dorit ca evenimentul să fie unul cât mai privat și să-l ferească pe micuț de insistențele presei.

„Pe băiatul meu o să-l cheme Aris”, ar fi spus el, potrivit sursei menționate anterior.

Citește și: Imagini cu Radu Mazăre la înmormântarea mamei. Fostului edil al Constanței i s-a permis să iasă din închisoare după 3 ani

Tot atunci a dezvăluit că după nașterea copilului are de gând să se mute cu familia în Madagascar. Între timp însă, fostul edil al Constanței s-a angajat în domeniul turismului.

„Deși pare puțin straniu, la prima vedere pentru un om cu studii superioare să urmeze un astfel de curs, însă orice dezvoltare turistică trebuie făcută astăzi în armonie cu natura, așa că am dorit să cunosc elementele de bază în creșterea și cultivarea plantelor și îngrijirea spațiilor verzi. Pentru mine, este prea târziu să mai fiu inginer naval, meseria mea de bază”, a declarat el.