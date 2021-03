Raluca Pastramă, mesaj criptic la o lună de la divorțul de Pepe. Ce postare a făcut aceasta

Raluca și Pepe au divorțat după opt ani de căsnicie

Pentru Pepe, anul 2020 a adus multe provocari și încercări printre care se numără și divorțul de soția sa, Raluca Pastaramă.

Pepe a spus că nu există un motiv major care să ducă la divorțul celor doi, dar nu se mai poate și au decis să pornească pe drumuri separate. Pentru a pune capăt speculațiilor, Pepe a decis să fie el primul care dă vestea.

"Este o decizie asumată. A hotărât să pună punct relației. Nu mai locuim împreună de două săptămâni. Nu mai există tensiuni acum. Ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copii", a declarat Pepe.

Artistul a mărturisit într-un interviu pentru Antena Stars că micuțele sale i-au dat cele mai importante lecții de viață în acele momente când destinul său căuta o cale pe care să se îndrepte.

După despărţirea de Raluca, artistul s-a confruntat şi cu un episod care l-a marcat profund: „Sunt multe momente în care am învăţat de la copii. Plecase Raluca de acasă de o săptămână şi era dressingul ei gol şi mai erau nişte haine pe care nu le-a mai luat că nu le purta.

Eu aranjam în dressing hainele fetiţelor. Am zis fără să îmi dau seama că trebuie să îşi ia şi hainele astea odată de aici, dar nu cu răutate. Maria mi-a zis că le ia când vrea ea, să nu îi spun că se supără. Atunci am simţit că trebuie să învăţ de la copiii mei.

În aceeaşi poziţie sunt hainele şi acum. Nu îmi este frică de nimic. Eu sunt iubit de prea multă lume ca să fiu singur. Arma mea de răzbunare este indiferenţa. Nu mai bag în seamă persoanele respective.

Nu le mai răspund. Am fost dezamăgit de prieteni la care nu mă aşteptam. Am avut anumite momente în viaţă când am trecut peste mine şi am acordat a doua şansă. Mă regăsesc în piesa pe cam scos-o. Sunt sigur că şi la anul voi fi. Eu în momentul acesta sunt super bine. Nu îmi doresc decât să fim sănătoşi”, adaugă Pepe pentru Antena Stars.