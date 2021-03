Ce a făcut Pepe cu verigheta, la scurt timp după divorț. Ce s-a întâmplat cu simbolul care-l lega de Raluca Pastramă

La finalul anului 2020 știrea momentului din showbiz-ul românesc era vestea destrămării căsniciei de 8 ani a lui Pepe cu Raluca Pastramă. Cei doi au divorțat amiabil la notar pe data de 8 februarie 2021. Recent, Pepe a dezvăluit și ce s-a întâmplat cu verigheta.

Încă de la începutul pandemiei de coronavirus, Pepe și-a dezvoltat canalul de YouTube, organizând concerte cu diverși artiști. În rubrica „Generația următoare”, una dintre cântărețele alături de care Pepe a realizat un concert a fost Elianne, iar în cadrul concertului au avut și o discuție despre inele.

Pepe, despre verighetă: „Am uitat-o într-un sertar”

Artista a fost întrebată de un urmăritor al live-ului dacă are iubit, iar ea a răspuns: „Am iubit. Nu am inelul pe degetul potrivit, dar se întâmplă”. În același timp, Pepe a vorbit și el despre inelul care îl lega de Raluca Pastramă: „L-am uitat și eu în dormitor. L-am uitat, de fapt, în sertar și am pierdut și cheia sertarului”, a mărturisit Pepe despre verighetă.