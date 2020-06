Raluka, slalom pe două roți prin ”jungla” bucureșteană. A câștigat Asia Express, dar merge tot cu bicicleta!

Dovada stă în activitățile Ralukăi! Artista, dar și prietena ei, au aderat la o viață sănătoasă, unde pun pe primul loc sportul!

Raluka are un suflet frumos

Cântăreața Raluka are un suflet frumos. Adoră animalele și nu își vede viața fără acestea!

„Nu mă pot ține departe de căței, pisici sau orice alt animăluț care poate fi ținut în casă!”, a declarat Raluka.

Moment sexi în deschiderea galei zece „Te cunosc de undeva!”. Raluka şi Ana Baniciu au fost Lady Gaga și Beyonce, aproape dezbrăcate! „Uite cât de bune sunt!”

„Am avut întotdeauna animăluțe și cumva simt că nu mă pot ține departe de căței, pisici sau orice alt fel de animăluț care poate fi ținut în casă. Am luat unul, după încă unul și nu m-am mai putut opri până am ajuns la 6. Acum am rămas cu 4 și am mai găsit și o cățelușa cu 3 puiuți pe care i-am dat deja. Deci nu știu unde ajunge numărătoarea😂”, declară artista.