Ramona Olaru a impus o regulă strictă pentru primul apartament cumpărat: „Nu aduc pe nimeni la mine în casă”. Ce a hotărât

Ramona Olaru a semnat recent actele pentru achiziția noului apartament. Dar cu toate că locuința este încă în renovări, asistenta de la Neața cu Răzvan și Dani a impus deja o regulă pentru noua casă.

Încă de când a venit în București, Ramona Olaru a locuit în chirie. Acum, vedeta este mai fericită ca niciodată, pentru că a reușit să investească banii în visul său: acela de a-și cumpăra propria locuință, pe care să o poată numi „acasă”.

Dar pentru că vrea să se bucure de confortul deplin al casei, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani nu doar că abia așteaptă să înceapă amenajările, dar a precizat deja și ce nu vrea în propria casă.

Ce decizie a luat Ramona Olaru în privința primului apartament cumpărat

La câteva zile de la semnarea actelor, Ramona Olaru a mărturisit în cadrul unui interviu că speră să termine de renovat noul apartament cât mai repede.

Asistenta de la Neatza a mai adăugat că nu va mai lăsa pe oricine să îi calce pragul casei, mai ales că acum este vorba despre prima locuință care îi aparține în totalitate.

„N-am terminat casa și nu aduc pe nimeni la mine în casă. O să fiu foarte atentă cine o să-mi calce pragul. Abia acum m-am apucat de amenajări. O să mai dureze câteva luni. O fac de la început cu profesioniști exact cum îmi doresc, ca să fie casa visurilor mele.”, a mărturisit Ramona Olaru pentru Ego.ro, citată de Cancan.

Cum a anunțat Ramona Olaru că și-a cumpărat primul apartament

Pentru că este foarte activă în mediul online, Ramona Olaru nu a uitat să împărtășească vestea cea mare și cu prietenii virtuali. Așadar, aceasta a anunțat că și-a cumpărat primul său apartament.

„A venit momentul! Ca să ne înțelegem… pentru prima dată și în sfârșit după atâția ani de stat în chirie și de muncă multă, în sfârșit apartamentul meu, casa mea. Mamă, doamne, câte am de semnat, dar nici nu mă deranjează că semnez atât de multe. Am întâlnit cei mai minunați oameni în această cursă și cu siguranță o să fie una și mai lungă când o să ne apucăm să amenajăm de la zero totul, ca să fie așa pe stilul meu.”, a mărturisit frumoasa blondină pe rețelele sociale, potrivit libertatea.ro.

Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a muncit din greu pentru a-și achiziționa propria locuință. De asemenea, ea a făcut și o mulțime de sacrificii.

„Acum că am plecat și că… băi, să știți că n-am mai simțit de mult așa emoție. Am ținut mai pe liniște acest subiect, am zis acum câteva luni bune că spre finalul anului s-ar concretiza acest aspect. Gata! S-au semnat actele, am achiziționat practic prima mea casă, apartament. Acum o să înceapă toată nebunia și o să vă țin la curent cu tot ce fac, cum o să-l aranjez. Locul meu! Îmi vine să plâng, că numai eu știu câte au fost până acum… câți pași, câte milioane de pași în toți anii ăștia. Haide, să fie bine!”, a mai adăugat Ramona Olaru, vizibil emoționată.

