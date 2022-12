Ramona Olaru susține că a fost amendată pe nedrept. Ce i s-a întâmplat într-o parcare: „Poate am leșinat”

Ramona Olaru a povestit pe Instagram că a primit o amendă pentru neplata parcării, deși ea a plătit pentru o oră. Vecina de la Neatza a susținut că amenda a fost dată de o persoană care a stat la pândă. „În cele 15 minute poate am leșinat și poate plăteam când ieșeam”, a spus Ramona Olaru.

De ce a primit Ramona Olaru o amendă în parcare

„Se dă următoarea problemă. Eu am parcat pe o stradă unde trebuie să plătești parcarea printr-un SMS. Am plătit această parcare pentru o oră pentru că aveam de stat vreo 40 de minute, însă s-a întâmplat dintr-o problemă să stau o oră și un sfert. În acest sfert de oră, cineva a stat la pândă și mi-a lăsat o amendă ca și cum eu n-am plătit parcarea. Primăria București este de treabă și din acest lucru se îmbogățește, pare-se. Ce faci într-o situație din aceasta, pentru acele 15 minute, că poate am leșinat și poate plăteam când ieșeam?!”, a spus Ramona Olaru pe InstaStory, potrivit Spynews.

Ce a spus Ramona Olaru despre relația cu Cătălin Cazacu

Ramona Olaru a vorbit de curând despre separarea de Cătălin Cazacu.

„Nu pot în acest moment să fac o declarație exact despre ce se întâmplă între noi. Pot spune doar că suntem oameni și nu toate lucrurile între noi sunt roz tot timpul. Trebuie să fim mai buni, eu sunt foarte bună și mă bucur de sărbători. Sunt preferatele mele din an și chiar mă ocup să îmi organizez lucrurile așa cum ar trebuie și chiar o să plec în vacanță, la cald. Momentan sunt doar cu prietenii mei, dar vedem ce se mai întâmplă pe parcurs”, a declarat Ramona Olaru, la Antena Stars.

Ramona Olaru a declarat că ea și Cătălin Cazacu nu s-au certat, însă au ales să stea o perioadă separați.

„Nu ne-am mai certat. De data aceasta, nu ne-am mai certat. În general, primești de la viață ce ai nevoie, nu ce îți dorești. Nu putem spune că a greșit cineva cu ceva, doar că uneori lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori. Cine a zis că nu ne iubim? Cine a zis că nu îl iubesc? Eu îl iubesc pe Cătălin, dar uneori lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori. Uneori da, se pot separa, dar uneori, pentru a înțelege unele lucruri și uneori pentru a-și da seama că nu sunt făcuți unul pentru celălalt sau poate ca să își dea seama că sunt făcuți unul pentru celălalt”, a mai spus asistenta Tv.

