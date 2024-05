Răzvan Fodor, imagine rară cu mama lui. Cum a surprins-o pe aceasta alături de Irina Fodor: „Irina și soacra ei”

Răzvan Fodor a publicat o serie de imagini emoționante în care apare mama lui alături de Irina Fodor. Acesta a vorbit și despre relația pe care prezentatoarea Asia Express o are cu soacra sa.

Răzvan Fodor este unul dintre cei mai apreciați artiști și oameni de televiziune din țară. El este în lumina reflectoarelor de peste două decenii, însă preferă să își țină viața personală în spatele camerelor de filmat. În timp ce atât prezentatorul TV, cât și soția lui, preferă discreția, ambii le mai arată mici frânturi din viața lor urmăritorilor din mediul online.

Așa s-a întâmplat și de această dată când Răzvan Fodor a surprins-o pe Irina într-o ipostază emoționantă, alături de mama lui.

Citește și: Irina Fodor, la un pas de accident în Asia Express „Nu ne putem continua drumul chiar acum”. Ce s-a întâmplat

Cum a fotografiat-o Răzvan Fodor pe Irina alături de mama lui: „Irina și socara ei”

Irina Fodor s-a întors recent de la filmările Asia Express și după aproape două luni petrecut departe unul de celălalt, Răzvan și soția lui vor să recupereze timpul pierdut. În ultima perioadă, cei doi soți petrec foarte mult timp împreună, se revăd cu prietenii și acum, aceștia au primit o vizită de suflet.

Mama lui Răzvan Fodor a mers la ei acasă și au petrecut ore în șir depănând amintiri. Înduioșat, acesta nu a ratat momentul să le fotografieze pe două dintre cele mai importante ființe din viața lui.

Din imagini, se poate observa că Irina Fodor și soacra ei au o relație foarte bună, iar prezentorul a ținut să precizeze că stau de câteva ore la povești.

„Irina și soacra ei. De două ore povestesc așa cum le vedeți acum…

Eu ce să mai zic? Că îmi crește inima de bucurie? Nu vă mai zic, că vă dați seama și fără explicații. Într-o seară o să vi-o arăt și pe soacră-mea. Tot ce pot să vă spun e că râde la toate glumele mele, deși nu-s toate bune. …Cum să nu fii fericit?😎”, a scris Răzvan Fodor în descierea fotografiilor în care apare mama lui alături de Irina Fodor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: De ce Răzvan Fodor a rămas repetent în clasa a 11-a. Nu mulți știau acest detaliu despre prezentatorul TV

Cum se înțelegea Răzvan Fodor cu mama lui în adolescență

De la vârsta de 14 ani, după decesul tatălui său, Răzvan Fodor a fost crescut doar de mamă. Într-un interviu recent, prezentatorul TV a dezvăluit că deși o respectă extrem de mult pe cea care i-a dat viață, nu întotdeauna i-a ascultat și sfaturile.

„Pe maică-mea am respectat-o foarte mult, dar nu prea am ascultat-o. Mereu am crezut că știu mai bine și cumva mi s-a demonstrat că iau deciziile corecte în viață. Eu am rămas fără tata la 14 ani.

De multe ori am avut îndoieli. În viața asta de „persoane fizice la televizor' nu e tot timpul roz. Atâta timp cât nu prea ești pornit să faci compromisuri, automat vin și niște momente destul de lungi în care poți să ai probleme.

Atunci când îți pui o poleială ești deja un caz pierdut. Cineva se va prinde că nu ești așa și e greu să stai toată ziua cu masca aia pe față”, a mărturisit Răzvan Fodor pentru catine.ro.