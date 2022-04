Răzvan Fodor, reacție dură după zvonurile apărute în presă despre Irina Fodor și Ștefan Bănică. Ce mesaj a transmis actorul

În ultimele zile, Irina Fodor și Ștefan Bănică s-au aflat în atenția presei după ce paparazzi i-au fotografiat împreună. În urma pozelor au apărut tot felul de speculații despre relația dintre cei doi.

Lavinia Pîrva și prezentatoarea de la Dancing on Ice - Vis în doi au reacționat imediat la speculațiile existente în presa scrisă. Cele două au ținut neapărat să evidențieze că tot ce s-a scris până acum este total fals. De asemenea, acestea au mărturisit că paparazii nu au fotografiat și celelalte persoane care se aflau în fața casei lui Ștefan Bănică pentru o întâlnire de muncă.

La scurt timp de explicațiile celor două vedete, Răzvan Fodor a transmis un mesaj dur pentru presa scrisă. Iată ce a publicat pe rețelele sociale.

Răzvan Fodor, mesaj neașteptat după zvonurile apărute în presă despre Irina Fodor și Ștefan Bănică

De curând, actorul din Adela a publicat un videoclip pe pagina de Instagram prin care transmite un mesaj jurnaliștilor care au oferit informații înșelătoare despre întâlnirea dintre Irina Fodor și Ștefan Bănică, un au participat mai multe persoane.

„Din păcate, acest filmuleț pe care îl pun aici nu este pentru prietenii mei de pe Facebook și de pe Instagram. Este un mesaj pentru unii din presa scrisă pe care îi credeam amici. În urmă cu 10 zile, voi ați scris un articol prin care anunțați că a mea soție s-a dus la Ștefan Bănică acasă. E ok, înțelegem, fac de mult timp treaba asta și înțeleg cum se face presa scrisă. Am așteptat o zi, doua, m-am gândit că sună cineva să mă întrebe: „Băi, Fodor, Irina...aveți ceva de spus?”. Nu a sunat nimeni.

E ok, am mai trăit treaba asta. Ideea e că au trecut 10 zile, iar din ce în ce mai mulți jurnaliști au preluat și au scris pe o mulțime de site-uri despre această știre a anului, cu mici schimbări. Au făcut știrea și mai spectaculoasă. De asta am zis să vă dau un telefon și să vă spun că mi se pare nedrept ce ați făcut. De aproape 25 de ani de când fac treaba asta, nu a existat niciun articol despre mine în care să spună că am fost implicat într-un scandal. Bine, și pentru că sunt banal.”, a povestit Răzvan Fodor, vizibil supărat de situație în care a fst pusă soția lui.

„De 14 ani mi-am cunoscut soția, ușor a intrat și ea în centrul atenției și ați scris despre ea lucruri mișto, iar pentru asta vă mulțumim. (...) Acum, cu un simplu articol și cu un singur titlu ați dat cu ea de pământ. E nedrept față de ea, e nedrept față de fiică-mea. Fiică-mea e o fetiță tare educată. Nu știu cum o să-i explic când o să citească articolul ăsta în viitorul apropiat.

Cum îi explic eu despre ce e vorba? N-am făcut filmulețul ăsta ca să schimbați ceva, pentru că nu aveți ce să schimbați, deși puteți. Cei care au făcut pozele, sigur au pozele inițiale, iar dacă dai zoom pe ele, sigur mai găsești câțiva oameni în fața casei lui Ștefan. De asta v-am sunat, să vă spun că este nedrept ce ați făcut. În rest, să fim sănătoși cu toții.”, a mai adăugat el.

