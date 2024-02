Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri despre căsnicia eșuată cu Laurențiu Reghecampf, după ce a ascultat declarațiile pe care le făcea în urmă cu 12 ani despre cel cu care are un fiu.

În debutul show-ului ”Punct și de la capăt”, Anamaria Prodan, Nuți și Bebeto au privit imaginile de acum 12 ani, de la reality-ul dedicat familiei Prodan- Reghecampf.

Citește și: Cum arată casa de lux în care locuiește Anamaria Prodan. Imagini spectaculoase cu vila impresarei

Reacția Anamariei Prodan când ascultă ce spunea despre Laurențiu Reghecampf în urmă cu 12 ani. Gestul făcut fără pic de ezitare

În timp ce Nuți a observat că în imagini purta tot un tricou roz și și-a amintit cât de mult dura să realizeze coafura Anamariei, sexy impresara a zâmbit amar când a ascultat ce spunea despre fostul său soț, Laurențiu Reghecampf.

”Sunt super geloasă, super orgolioasă, mă numesc Anamaria Prodan Reghecampf.”, se aude spunând Anamaria Prodan și zâmbește cu amărăciune.

E amuzată când urmează următoarele declarații: ”Sunt numărul 1 și trebuie să fiu numărul 1 orice ar fi”.

Continuarea o face să spună ”mda” și să predea telefonul reporterului: ”Lângă mine tronează soțul, Laurențiu Aurelian Reghecampf. Este cel mai bun soț de pe pământ și de pe alte planete și cel mai bun antrenor.”

”I'm simply the best”, a punctat ea și a închis clipul. În continuare, impresara susține că a luptat pentru familia lor.

Citește și: Ce a făcut Anamaria Prodan ca nimeni să nu afle despre amanta lui Laurențiu Reghecampf. Impresara, dezvăluiri cu lacrimi în ochi

”Păi, dragii mei, m-ați lăsat căsătorită. Astăzi mă găsiți așa, a apus soarele, a dispărut ex-ul, s-a dus unde îi este locul, iar eu, luna, sclipește astăzi mai tare decât orice soare de pe pământ. (...) Au trecut ani de când nu mai suntem în această formulă, da, eram noi, eram eu care făcea ca totul să pară perfect. Eram eu care ținea un echilibru minunat, eram eu și copiii mei, zâmbeam întotdeauna și când ne era greu.

Fostul meu soț și-a dorit foarte foarte tare să poată rezista în lumea noastră și o mare perioadă de timp a ascultat și sunt mândră că am reușit împreună să facem ceva ce nu știu câți oameni din România vor mai putea face vreodată. Noi am fost doi oameni cu 4 copii și am construit un imperiu. Eu cu el. Făceam o echipă perfectă. Tot ceea ce era rău țineam în casă. Nu ați văzut niciodată scandaluri, discuții, bătăi, căci sunt atât de abilă și atât de deșteaptă. Aveam puterea și strângeam din dinți, îl luam deoparte, îi explicam cam unde va ajunge dacă va ține acest drum.”, a afirmat impresara în primul episod al show-ului Prodanca. Punct și de la capăt.

Citește și: Anamaria Prodan, „speriată” de fotografiile pe care le-a văzut cu Laurențiu Reghecampf: „Dacă nu are grijă de ficatul lui...”

Anamaria Prodan, dezvăluiri despre infidelitățile lui Reghecampf

Redifuzând un episod în care Anamaria Prodan găsește un cercel ce nu-i aparține și își face bagajele, blondina afirma că Laurențiu Reghecampf ”întotdeauna a avut admiratoare.”, iar pasajul e completat de o afirmație a ei, care își anunța soțul că pleacă.

În prezent, povestește: ”Îl iertam, căci așa am considerat că trebuie să țin familia unită și cumva am fost trufașă, uitându-mă de sus la toți și spunându-le toturor na. Ați venit toți și mi-ați spus ”nu-l lua pe Reghe, e așa, e pe dincolo, vai de vai, nu ai ce să faci cu așa ceva. Eu, înfruntându-i pe toți, am zâmbit și am spus că noi doi suntem echipa perfectă.”

Mai multe detalii în materialele video din galeria foto.