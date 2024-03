Reacția Laurei Laurențiu la lacrimile Jamilei. Ce a spus câștigătoarea procesului eclerului la tavă despre mesajul rivalei sale

Laura Laurențiu a publicat și ea un mesaj, după ce Jamila și-a spus partea de adevăr în lacrimi, în scandalul eclerului la tavă. Cea care a câștigat procesul își acuză rivala de minciuni.

Instanța i-a dat câștig de cauză Laurei Laurențiu. Aceasta i-a raportat vidoclipul cu rețeta eclerului la tavă la YouTube, susținând că titlul „ecler la tavă” a fost folosit prima dată în România de ea. După ce videoclipul a fost restricționat, Jamila a dat-o în judecată pe Laura Laurențiu.

Jamila și-a spus partea sa de adevăr despre „războiul” pierdut, în lacrimi. Laura Laurențiu a venit și ea cu o postare pe Facebook, ca reacție la lacrimile rivalei.

„Procesul ”eclerul” s-a terminat dar e în plină desfășurare giudecata boborului. Acuma înțeleg de ce sunt mai puțin de 40% promovați, la simulare. Dacă și-ar fi dorit liniște ar fi tăcut, nu ar fi postat un lung metraj plin de minciuni”, a scris Laura Laurențiu pe Facebook.

Ce a spus Laura Laurențiu despre mesajul în lacrimi transmis de Jamila: „Bărbatu-meu s-a sacrificat și s-a uitat la tot”

Laura Laurențiu susține că declarațiile Jamilei i-a determinat pe fanii rivalei să vină cu amenințări.

„Am primit inclusiv amenințări cu moartea și ea a fost motorul, abia ăsta e bullying. Totul pentru că, sub lacrimile alea, e o persoană cu un orgoliu imens și care nu știe să piardă”, a spus Laura Laurențiu pe Facebook.

Jamila a susținut că Laura Laurențiu și o prietenă de-ale ei i-au făcut bullying în trecut: „Doamna la care se referă ea e o persoană care nu are nicio legătură cu procesul și pe care a târât-o în scandalul ăsta pentru că nu mai știe pe cine să atace, de frustrare”, a răspuns.

„Am apăsat play și cred ca am ascultat primul minut, ma rog, până i-au dat lacrimile”, i-a scris cineva Laurei Laurențiu, iar aceasta a răspuns: „Până acolo am ajuns și eu, bărbatu-meu s-a sacrificat și s-a uitat la tot, notând cu minutul când și ce zice. În orice caz, și-a convins urmăritorii că eu am numit-o grasă și nu mai știu cum. Nu înțeleg cum pot oamenii ăia să se lase convinși atât de ușor, fără un print screen în care să vadă ei cum Laura Laurențiu îi adresează apelative admiratei lor. În viața mea nu am publicat chestii despre aspectul fizic al cuiva!”

După peste patru ani de dispute, înalte Curți de Casație și Justiție au decis în favoarea Laurei Laurențiu, care a fost recunoscută ca având prioritate în prezentarea rețetei prăjiturii cu denumirea "Ecler la tavă".

Jamila a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre scandalul elerului la tavă.

"Este extrem de dificil pentru mine să vorbesc despre asta. Trec printr-un moment foarte greu și fac tot posibilul să nu plâng. Am fost aspru criticată pentru ceva ce nu eu am inițiat. Astăzi, sunt nevoită să abordez un subiect care îmi provoacă multă suferință", a mărturisit Jamila.

„Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat decizia finală în procesul ”Eclerelor la tavă”. Partea adversă a pierdut procesul și de această dată (la a treia instanță), epuizând, în final, toate căile de atac”, a anunțat Laura Laurențiu pe rețelele sociale.