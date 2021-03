Reacția lui Selly, după amenda de la petrecerea cu maneliști. Ce explicații a oferit vloggerul: „O dată faci 20 de ani"

Selly, despre petrecerea cu maneliști: „I-am rugat pe toți să facă un test Covid”

Vlogger-ul a precizat că el nu este un adept al teoriilor conspirațiilor, crede în pandmeie și și-a rugat toți invitații să facă un test Covid, înainte de a veni la petrecere. Selly a specificat că își asumă faptul că a încălcat legea, însă a criticat-o, dând exemplul cluburilor în care oamenii se întâlnesc.

„Eu am primit amendă pentru că am făcut acest eveniment în pandemie. Eu chiar cred că pandemia asta există și chiar trebuie să avem grijă. Nu poliția face legea, poliția doar aplică legea și în cazul ăsta oamenii legii doar și-au făcut meseria: au constatat ce s-a întâmplat și au aplicat sancțiuni conform legii. Ei nu au venit acolo. Ei s-au prins abia a doua zi pe la 6 seara când au văzut filmulețe de pe Tik Tok și m-au sunat. Problema e legea. Legea e foarte stupidă, pentru că ar trebui să fie aceeași pentru toți. Și cum e aceeași pentru toți când toate cublurile sunt pline. În club e voie, dar într-o casă imensă cu o curte imensă e ilegal. Pandemia asta durează de un an. Nu-mi spuneți voi mie că nu v-ați chemat prietenii de ziua de naștere”, și-a argumentat Selly opinia.

Citește și: Selly, petrecerea cu maneliști și zeci de invitați care a atras atenția autorităților. Ce amendă a primit artistul

După ce Selly a clarificat faptul că își asumă pedeapsa pentru faptul că a încălcat legea, acesta a abordat și a doua problemă comentată în spațiul public și anume daptul că la petrecere au existat manele.