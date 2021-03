Selly, petrecerea cu maneliști și zeci de invitați care a atras atenția autorităților. Ce amendă a primit artistul

Andrei Șelaru, cunoscut pe numele său de Selly, s-a născut în Craiova la data de 28 februarie 2001. Acesta a cunoscut succesul în 2012, când a încărcat pe YouTube primul său videoclip, numit „Selly’s Vlog - 10 lucruri despre mine”.

Selly se bucură și de o carieră muzicală. Vloggerul a format în 2017 trupa 5GANG, iar prima melodie lansată a fost „Singuri Acasă”. În 2019, Andrei Șelaru a fost protagonistul filmului românesc de comedie "5GANG: Un altfel de Crăciun", regizat de Matei Dima.

Tânărul are o carieră de succes, dar se mândrește și cu o iubită de-a dreptul superbă. Cea care a reușit să îi fure inima celebrului influencer este Smaranda Știrbu.

Schimbările pe care dorește să le facă în educație

Tânărul Selly a devenit și mai viral după ce a încercat în repetate rânduri să se întâlnească cu fostul Ministru al Învățămânului. Cu câteva luni în urmă, într-un interviu special celor de la Observator, el a dezvăluit ce vrea să schimbe la școala românească și cum ar trebui să arate orele elevilor.

„Numele meu este Andrei Șelaru, Selly, așa cum mă cunoaște publicul, am 19 ani și sunt creator de conținut de la vârsta de 11 ani. În toți acești ani, am căutat să evoluea constant, am muncit și mi-am atins cel mai important obiectiv: să trăiesc din ceea ce mă pasionează, să îmi fac treaba cu pasiune. În același timp, educația a fost importantă pentru mine și, în ciuda programului meu destul de aglomerat cu filmări și concerte, am acordat atenție studiului.”, este începutul scrisorii lui Selly pe care a înaintat-o către Ministrul Educaţiei şi către Premierul României.