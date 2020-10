Reacția Melaniei Trump după ce a fost diagnosticată cu noul Covid-19. Ce mesaj a transmis Prima Doamna a SUA

Prima doamnă a declarat că atât ea cât și Președintele în funcție, Donald Trump, se simt bine și că și-au amânat toate întâlnirile pe care le aveau planificate în perioada următoare.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.