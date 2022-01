Promisiunea făcută de Laurențiu Reghecampf iubitei sale, Corina Caciuc: "Nimeni și nimic nu ne va mai despărți"

Potrivit Fanatik, noul cuplu din showbiz se vrea a fi unul discret, care să se focuseze doar pe o viață liniștită de familie, mai ales că antrenorul se pregătește să devină tatăl copilului pe care iubita sa îl poartă în pântec.

Cei doi nu au planuri de nuntă și, pentru perioada imediat următoare, vor să se focuseze pe viitorul membru al familiei lor.

Reghecampf “furat” de iubirea pentru partenera sa: “N-aș schimba absolut nimic”

Cât despre relația și iubirea ce și-o poartă reciproc, atât Reghecampf cât și Caciuc, au numai "vorbe de lapte și miere", specificând că nu există defecte majore, de netolerat.

Citește și:Ce condiţie îi pune Anamaria Prodan lui Laurențiu Reghecampf ca să-i acorde divorţul. Impresara și antrenorul sunt în plin proces

“Este femeia lângă care simt că sunt iubit și pe care o iubesc. Iar aceste lucruri mă împlinesc. N-aș schimba absolut nimic”, a spus Reghecampf.

„Dacă ar fi existat defecte majore, de netolerat, probabil nu am fi trăit această poveste de iubire atât de frumoasă. Ne acceptăm unul pe celălalt, așa cum suntem”, a adăugat Corina.

„Noi nu ne-am făcut promisiuni, fiindcă nu ar avea vreo relevanță. Considerăm însă că amândoi avem maturitatea de a construi o relație pentru totdeauna", a completat Reghecampf.

"Ne dorim să asigurăm o familie liniștită copilașului nostru”, a completat antrenorul, potrivit aceleiași surse.

Reghecampf, despre viitorul său alături de Corina Caciuc: „Nimic, niciodată, nu ne-ar mai putea despărți”

Cât privește faptul că relația lor a devenit subiect de bârfă pentru că Reghecampf încă este căsătorit cu Anamaria Prodan, cei doi au precizat că nu se vor lăsa afectați, pentru că nu au nimic de demonstrat nimănui și nici nu se vor lăsa călcați în picioare.

Citește și:Anamaria Prodan a câștigat procesul cu soțul său. Ce a pierdut Laurențiu Reghecampf în instanță în plin scandal de divorț

Ei au precizat și că vor acționa legal, acolo unde este cazul.

„Eu mă bucur de iubirea la care sunt părtașă și le doresc și altora să trăiască asemenea povești intense. Am luat în calcul, împreună cu avocații mei, să mă apăr în fața oricărui atac denigrator", a spus Caciuc.

"Nu voi accepta nimănui – și nu doresc să nominalizez pe cineva anume – să mă nedreptățească, să-mi creioneze o imagine falsă, deformată”, precizează bruneta. „Nimic, niciodată, nu ne-ar mai putea despărți!”, o completeză Laurențiu Reghecampf.

Când vine vorba de bani, ambii parteneri au venituri de care nu se pot plânge. Potrivit Fanatik, antrenorul are contract de 300 de mii de euro pe an de la Universitatea Craiova, iar Corina Caciuc are afaceri de comerț cu China.

Râzi garantat alături de ei ▶ În AntenaPLAY ai show total cu cei mai buni actori de stand-up comedy din România