Rela Ciulei, sufletul tarafului „Rapsozii Gorjului“, a murit la 84 de ani. Doliu în lumea muzicii lăutărești

Rela Ciulei, un cunoscut rapsod pupular, care s-a născut în anul 1938 la Teleşti, judeţul Gorj într-o familie de muzicanţi, a murit la vârsta de 84 de ani: „Pe 23 ianuarie, rapsodul popular Rela Ciulei, sufletul tarafului "Rapsozii Gorjului", a plecat spre eternitate! Mulțumim pentru tot ce ne-ai dăruit! Drum lin în lumea veșniciei!”, a transmis Scoala Populara de Arte „Constantin Brâncuși” Targu Jiu. „Dumnezeu să te odihnească, bunica”, a tranamis nepotul cântăreței, Bogdan Ciulei.

Cine a fost Rela Ciulei

Rela Ciulei, sora celebrului violonist Victor Țambu s-a născut într-o familie de muzicanți, a câștigat numeroase premii de-a lungul vieții sale.

La numai 12 ani Rela Ciulei a obţinut primul premiu la un festival al lăutarilor din Târgu Jiu, unde a cântat melodia „Făcui o prostie şi vreau să o mai fac”. S-a căsătorit cu Nicolae Ciulei, un violonist din Brădiceni.

În anul 2005, Rela Ciulei și-a început activitatea în cadrul tarafului tradiţional „Rapsozii Gorjului” A cântat la instrumente precum: vioara, braciul, chitara şi contrabasul.

„Muzica lăutărească este viaţa mea! Talentul vine de la tatăl meu, cel mai vestit muzicant din Teleşti. Tatăl meu mă urca sus pe masă să mă vadă lumea cum cânt. Pot să spun că am crescut în muzică şi asta m-a făcut ceea ce sunt. Tot tatăl meu a fost omul care mi-a pus chitara în mână, a simţit că am în sânge iubirea pentru muzica lăutărească. Chitara este aceeaşi la care cânt şi acum. Mi-a adus-o tata când s-a întors din război. Este o chitară deosebită pentru că are doar patru coarde, iar cu ea se poate realiza un acord autentic din bătrâni“, a povestit Rela Ciulei în urmă cu mai mulți ani, pentru gazetadesud.ro.

Alexandru Doru Şerban, etnolog al judeţului Gorj, a prezentat isoria familiei Relei Ciulei: „Lăutari importanţi au fost şi în satul Teleşti, cel mai cunoscut din localitate fiind vioristul şi solistul vocal Ioniţă Ţambu (n. 1903 - d. noiembrie 1956), fiul lăutarului Constantin Ţambu zis Umbreluţă. Banda sa a fost alcătuită iniţial din bracistul Gheorghe Falcoe, chitarista Elisabeta Trohonel şi basistul Trifon Trohonel. Concomitent cu creşterea faimei lui Ioniţă Ţambu a crescut şi numărul membrilor formaţiei, ajungând la unsprezece.

Pe lângă componenţii primei sale bande s-au alăturat lăutarii din Peştişani, iar în timp şi cei cinci copii ai lui Ioniţă: solistele Aurelia şi Anişoara Ţambu şi vioriştii Constantin, Ion şi Victor Ţambu. Ioniţă Ţambu a cântat şi cu vocea balade, iar la vioară jocuri şi dansuri ca Ofiţereasca, Hora-n două părţi şi Sârba lui Ioniţă. După moartea sa, conducerea bandei a fost preluată de fiul său, vioristul Constantin zis Tăin. Celălalt fiu al lui Ioniţă, vioristul Ion Ţambu, s-a căsătorit la Brădiceni cu Maria. Aici şi-a format propria formaţie, foarte vestită şi apreciată în zonă.

Aurelia Ţambu zisă Rela (n. 1938), prima fiică a lui Ioniţă, a cântat la Brădiceni unde s-a căsătorit cu vioristul Nicolae Ciulei. Anişoara Ţambru (n. 1944), fiica cea mică a lui Ioniţă, solistă şi acordeonistă, a cântat alături de soţul ei Nicu Trohonel. Mezinul familiei, vioristul Victor Ţambu (n 1946), a ajuns unul dintre marii lăutari ai Gorjului. Acesta cântat în ansamblurile artistice „Doina Gorjului”, „Altiţa” şi „Balada Jiului”. A înregistrat două CD-uri, un disc Electrecord cu 12 piese şi a efectuat peste 30 imprimări radio. Are şi patru compoziţii proprii: Horă lui Victor Ţambu, Sârba lui Ioniţă, Sârba minerilor şi Rustenul din Teleşti. El a înfiinţat Ansamblul „Rapsozii Gorjului” împreună cu alţi solişti instrumentişti de la Şcoala Populară de Artă. Cu timpul ansamblul s-a desfiinţat, iar formaţia a devenit Taraful tradiţional „Rapsozii Gorjului”, condus de soţii Nicu şi Rela Ciulei din Brădiceni“, potrivit Adevărul.

