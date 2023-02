Ritualul de la care Pepe nu se abate niciodată. Și-a convins soția și fiicele: „Mă asigur că prind şi ele câte ceva de la mine”

Mai mult, are un obicei pe care îl respectă riguros, iar artistul și-a convins și soția, dar și pe fiicele sale să-i urmeze exemplul. Iată despre ce este vorba!

Ritualul de la care Pepe nu se abate niciodată. Și-a convins soția, dar și pe fiicele sale să facă același lucru

Pepe este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți oameni de show și artiști de la noi. Chiar dacă are o agendă încărcată cu de toate, prezentatorul de la Nu te supăra, frate!, marca Antena 1, nu uită să petreacă timp cu familia lui, sub orice formă.

De curând, Pepe a fost surprins alături de soția sa, Yasmine Ody, dar și de fiicele lui din căsnicia anterioară, Rosa Alexandra și Maria, într-o sesiune de alergare prin Pădurea Băneasa, care se află la 13 kilometri față de centrul Capitalei.

Îmbrăcați corespunzător, în echipamente sportive, la care au accesorizat veste și căciuli, potrivite pentru sezonul rece, întreaga familie s-a bucurat de antrenamentul din aer liber.

După ce au terminat cu activitatea fizică, cu toții s-au urcat în mașină și, astfel, și-au continuat treburile lor de zi cu zi, potrivit jurnaliștilor de la Click!.

„Fetele sunt şi ele obişnuite să facă sport de când sunt mici. Eu am momente când ies să îmi fac singur singurel antrenamentul, dar am şi momente când fac activitatea cu ele, ca să mă asigur că prind şi ele câte ceva de la mine.

Este foarte importantă mişcarea, li se oxigenează mai bine creierul. Sportul este deosebit de important pentru starea generală de sănătate. Maria şi Rosa fac şi handbal acum, amândouă, sunt la club. Maria a făcut o perioadă tenis, dar nu a mai vrut, s-a plictisit.

Eu nu sunt atent la ce mănânc, mănânc de toate, tot timpul, nu am nici un fel de problemă cu alimentaţia. Nu am ţinut cont niciodată la mâncare, îmi place să mănânc, să beau, să mă distrez. Singurul lucru este că trebuie să îmi fac timp mai des pentru sport, în funcţie de timpul pe care îl am.

Azi am fost la sală, acum câteva zile am ieşit la alergare, dar am avut o perioadă de două-trei săptămâni în care nu am fost deloc. Sunt săptămâni când am timp dimineaţa, acum, de când am început filmările după-amiază e clar că numai dimineaţă pot să fac sport.

De multe ori când plec pe la concerte, dacă mai am timp mai fac sport pe la sălile de sport din hoteluri, încerc cumva să fur câte un antrenament-două pe săptămână, în funcţie de timp.

Acum am programul puţin mai dificil, nu mai am timpul de dinainte, dar îmi fac... Sportul le ajută şi pe fete. Oricât de stresat ai fi după şcoală, după teme, îţi prinde bine. Şi dacă te plimbi, să faci sport, gimnastică, e sănătate curată”, a povestit Pepe pentru Click!.

Artistul a devenit tată pentru a treia oară, după ce soția lui i-a dăruit un băiețel, pe Pepe Jr., în vârstă de câteva luni. Prezentatorul de la Antena 1 își face deja planuri cu micuțul familiei, după ce acesta va crește.

„Ăla mic face gălăgie prin casă. O să-l duc şi pe el la ce vrea el, la toate sporturile, după ce începe să meargă o să încep activitatea sportivă cu el, la toate sporturile o să îl dau”, a mai adăugat cântărețul pentru sursa citată anterior.

