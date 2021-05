Robert Turcescu se mândrește cu fiica sa. Cât a crescut și cum arată acum Ioana, la 20 de ani

Ioana Taisia Turcescu este fiica cea mare a lui Robert Turcescu din prima căsătorie. Jurnalistul a fost căsătorit cu Corina Ilie până în 2005. În 2014, Robert Turcescu s-a recăsătorit, întâlnind-o pe frumoasa Oana Nuțu, cu 14 ani mai tânără decât celebrul jurnalist. Din cea de-a doua căsnicie, Robert Turcescu mai are o fetiță pe nume Vera.

Ioana a crescut, are acum 20 de ani și propria sa afacere, iar tatăl său este foarte mândru de ea. Frumoasa brunetă studiată în America, la o facultate renumită, Universitatea Villanova.

Cum arată acum Ioana, la 20 de ani

Fiica lui Robert Turcescu și-a lansat o colecție de haine, punând bazele unei afaceri alături de Oana Turcescu, actuala soție a tatălui său. Ioana și Oana au pornit propria lor afacere de corsete și lenjerie intimă în vara anului 2020.

Pe lângă faptul că e designer vestimentar, Ioana este și un model cu niște atuuri fizice demne de coperțile revistelor. Cu trup suplu și un chip fără cusur, Ioana își promovează linia de haine, fiind încă din copilărie preocupată de modă și haine.

Fără să mai stea pe gânduri, Ioana a îmbrăcat corsetele sexy pe care le-a croit împreună cu mama sa vitregă și împreună au dat startului unui business care a ajutat-o pe tânără să își exploreze creativitatea și hobby-ul.

Robert Turcescu nu este singurul care e mândru de reușitele fiicei sale. Corina Ilie, mama Ioanei, a postat și ea pe contul său de socializare cât de mult apreciază evoluția fiicei sale.

“Sunt atât de mândră de ea, de creativitatea, munca grea şi determinarea ei!! Nu-mi vine să cred că port corset YoYo – şi că mi se potriveşte al naibii de bine! Aşadar, doamnelor, nu ezitaţi să vedeţi întreaga colecţie şi să o arătaţi fiicelor şi prietenilor voştri”, a scris Corina Ilie în 2020, când a văzut fotografiile Ioanei îmbrăcată în hainele create chiar de ea, potrivit Viva.ro.

Pe perioada școlii, Ioana a purtat uniformă, iar regulamentul prevedea că doar vinerea își putea alege ce ținuta voia.

„Acolo purtam uniformă. Exista doar vinerea, în care puteam veni îmbrăcați în orice voiam. Îmi planificam outfitul de luni, pentru că era ziua în care puteam să mă exprim', a povestit Ioana, potrivit Unica.ro.

Cum s-a adaptat Ioana în America

„Am intrat la liceu [Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc'] și am început să mă exprim prin cum mă îmbrăcam. (…) În momentul în care m-am mutat în America, în capul meu, și cred că mulți dintre voi gândiți la fel, [aveam impresia] că toată lumea se îmbracă stylish, pentru că sunt atât de multe magazine, atâtea style icons.

Am avut impresia că o să ajung acolo și nu o să ies din mulțime, ba chiar că o să fiu sub nivelul tuturor. [Din contră], toată lumea se îmbrăca la fel, iar eu eram diferită. Mulți prieteni mi-au spus că am talent în zona asta. Ăla a fost momentul în care m-am gândit că pot face ceva în direcția asta”, a explicat fiica lui Robert Turcescu.

Ideea de a colabora cu Oana la brand-ul de corsete i-a venit Ioanei în pandemie, când în sfârșit a reușit să întoarcă în România, după ce 4 luni a stat carantinată în America, fără posibilitatea de a ajunge la cei dragi.

Ce poreclă i-a pus tatăl ei

Pentru că i-a plăcut foarte mult porecla pe care tatăl său i-a dat-o, Ioana a hotorât să o folosească peste tot, în special pe rețelele de socializare. Ea a devenit cunoscută drept Yoyo.

„Când eram mică, pe la vreo 11 ani, eram cu tata într-o vacanță și mi-am cumpărat un yoyo. Îmi plăcea să mă joc cu el. Tata știa că îmi doream extrem de tare o poreclă, n-am nici cea mai vagă idee de ce.

Tata mi-a zis Yoyo în glumă, dar eu am luat-o foarte în serios. Am mers la școală și le-am zis tuturor că de acum îmi spuneți Yoyo, eu exist ca Yoyo”, a mai explicat tânăra.

