Rochia roz cu volane ce îi pune în evidență bustul. Ce selfie a postat Andreea Bălan

Motivul pentru care Andreea Bălan și Andreea Antonescu nu s-au mai înțeles

Andreea Antonescu a fost cea care a spus că vârsta a fost de vină pentru ceea ce s-a întâmplat atunci între ele și că situația nu a fost manageriată corect: "Au fost momente care au existat din cauza stresului, din cauza numărului mare de concerte. Cu bune și cu rele, Andreea a făcut parte din familia mea și trebuia să rămână în familia mea, ăsta a fost și motivul pentru care am ales-o pe Andreea să îi fie nașă Siennei."

Andreea Bălan a declarat și ea că Andreea Antonescu a fost persoana care i-a fost mereu alături în cele mai grele perioade din viața sa:

"Acum suntem bine, suntem prietene. Atunci când ne-a fost greu, întotdeauna am fost alături una de cealaltă. Ea, în special, când mie mi-a fost rău, și am fost în spital și când am trecut prin perioade amoroase mai triste, ea a fost alături de mine cu toate sfaturile și tot sufletul. Când eram bine poate nu vorbeam, dar atunci când ne-a fost rău, chiar dacă nu vorbiserăm poate de trei luni, cinci luni, șase luni, a fost la telefon, sunt alături de tine, cu ce pot să te ajut, e foarte important."

Cine sunt vedetele de la Te cunosc de undeva! 2021

Au început filmările pentru cel mai nou sezon Te cunosc de undeva! 11 concurenți talentați și dornici de distracţie vor intra în spectaculosul joc al transformărilor, în cel de-al 16-lea sezon al show-ului.

În cel de-al 16-lea sezon al transformărilor, Radu Ştefan Bănică, Emilia Popescu, Mirela Vaida, Pepe şi Cristina Vasiu vor evolua solo, în vreme ce Adriana Trandafir va concura din nou alături de Romică Ţociu, Andrei Ştefănescu va face echipă cu Ana Baniciu, iar Liviu Vârciu va performa alături de Raluka.