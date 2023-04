Ruby, complet nemachiată într-un videoclip pe internet. Cum arată vedeta fără strop de make-up pe ten și în ce mod s-a filmat

Ruby și-a surprins fanii cu o apariție de zile mari, într-o filmare unde a ales să nu poarte deloc make-up, iar rezultatul a fost unul inedit. Aceasta arată perfect și fanii au putut vedea cât de bine arată și fără ajutor cosmetic.

Ruby s-a filmat fără make-up pe ten și a arătat de senzație. Cum a apărut pe rețelele de socializare aceasta

Cântăreața Ruby, fostă concurentă de la Asia Express, a arătat de senzație pe rețelele de socializare, chiar dacă a ales să nu poarte deloc make-up pe ten. Aceasta a surprins pe toată lumea cu look-ul său și s-a filmat într-o ipostază neașteptată.

Citește și: Ruby susține că a fost pusă la punct de bunica ei. Care a fost reacția cântăreței când mamaie i-a reproșat că s-a cam îngrășat

Vedeta este foarte apreciată de români și nu s-a ascuns să-și arate tenul așa cum este el, fără make-up sau alte artificii cosmetice. Iată filmarea pe care a publicat-o pe rețelele de socializare:

Un fan, însă, a observat un detaliu neașteptat la aspectul ei facial. A asemănat-o cu Melinda, soția lui Puya de la America Express: „Semeni cu soția lui Puya”. Replica lui Ruby a venit neîntârziată: „Mulțumesc! Îmi place mult de Melinda!”, a scris și Ruby în secțiunea de comentarii a postării.

Citește și: Ruby și Andrei Ștefănescu, adevărul despre zvonul că ar avea sentimente unul pentru altul. Ce declarații au făcut cei doi

Ruby, despre cea mai mare dorință a bunicii sale. Cântăreața se bucură de o siluetă de invidiat

Ruby a mai mărturisit pentru Showbiz Report că bunica ei a ținut mereu ca ea să nu se îngrașe, devenind extrem de vocală atunci când oamenii se „plângeau” că este prea slabă. Deși cântăreața se simte bine și cu mai multă „cărniță” pe ea, mamaie nici nu vrea să audă de așa ceva!

Ruby a mai adăugat, cu zâmbetul pe buze, că bunica Gherghina are o singură dorință când vine vorba de noapta ei: să fie frumoasa, deșteaptă și bogată:

„Acum un an jumate aveam în jur de 41 de kilograme, toată lumea se plângea că sunt prea slabă, iar mamaia se certa cu ei, spunând că așa trebuie să fiu. Ei îi place să fiu slăbuță și să se asigure că nu mă îngraș. Eu mă simt mai bine dacă am un pic de cărniță pe mine, să fiu puțin mai volubilă, să am de ce să mă apuc, dar mamaiei nu îi place. Mamaiei îi place să mă îngrijesc, să fiu frumoasă, deșteaptă și bogată. Nu își dorește prea mult de la viață.”, a mai precizat artista, citată de sursele menționate mai sus.

Nelu Cortea, invitat în episodul nou Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express ▶ Vezi în AntenaPLAY