Sarah Michelle Geller a fost una din cele mai dorite femei ale anilor 2000, dar a fost surprinsă pe picior greșit de paparazzi

Se pare că paparazzii foarte vigilenți au surprins-o pe celebra actriță pe picior greșit pentru că de această dată nu arată fără cusur, așa cum ne-o amintim cu toții. În urmă cu puțin timp, Sarah Michelle Geller a împlinit 44 de ani și a fost fotografiată de paparazzi la piscină.

Cine e Sarah Michelle Geller și cum a devenit faimoasă

Sarah Geller a devenit faimoasă pentru rolurile sale din “Buffy the Vampire Slayer”, fiind cunoscută la nivel international. Pentru rolul din acel serial, Sarah a fost nominalizată la Globurile de Aur, a primit cinci premii Teen Choice Awards și premiul Saturn Award.

Cariera ei a înflorit, iar actrița, care pe atunci era o adolescentă, a ajuns să joace și în alte filme thriller și horror, precum I Know What You Did Last Summer (1997), Scream 2 (1997), The Grudge (2004), dar și Scooby-Doo (2002) și Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004).

Un alt film care i-a încununat cariera a fost Cruel Intentions (1999), unde a jucat alături de Reese Witherspoon. Rolul său din acest film a transformat-o pe frumoasa actriță în sex-simbolul anilor 2000. Nu de puține ori blondina a apărut pe lista celor mai sexy femei din lume.

Fiind de o frumusețe ieșită din comun, Sarah Michelle Geller a fost și model, apărând pe coperțile diferitelor publicații faimoase de fashion. În 2002, revista Glamour i-a oferit actriței premiul Femeia Anului și tot atunci i-a fost așezată figura de ceară la muzeul Madame Tussauds.

Sarah la 44 de ani

Chiar dacă talentul și șarmul nu se pierd odată cu trecerea anilor, se pare că nu se poate spune la fel și despre siluetă. Deși odată era considerată una dintre cele mai sexy femei din lume, astăzi se pare că Sarah Michelle Geller nu mai este în formă.

Vedeta a fost fotografiată la piscină într-un costum de baie negru care arăta că nu mai e la fel de în formă cum o știau fanii.