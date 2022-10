Saveta Bogdan iubește din nou. Ce spune artista despre meseria noului ei partener

Saveta Bogdan nu mai este o femeie singură. Îndrăgita cântăreață s-a separat de fostul său partener avocat, însă la scurt timp a fost curtată de un alt bărbat misterios, care are o meserie cel puțin la fel de interesantă și despre care vedeta are numai cuvinte de laudă.

Artista de muzică folclorică a mărturisit, în cadrul unui interviu, că este mai fericită ca niciodată în prezent, chiar dacă în trecut a avut ghinion în dragoste. Saveta Bogdan a bifat mai multe mariaje nefericite, dezvăluind că a fost înșelată și agresată de soț. Acum însă, viața ei amoroasă a luat o turnură pozitivă, iar interpreta se iubește cu un „tinerel” de altă naționalitate!

Saveta Bogdan are un nou iubit. Ce a dezvăluit artista de 76 de ani despre partenerul ei

Cântăreața a descoperit din nou iubirea după două căsnicii eșuate, dezvăluind și cu ce se ocupă cel care a reușit să îi „fure” inima. Saveta Bogdan se iubește cu un ambasador de câteva luni, însă a vrut să țină relația cât mai departe de ochii curioșilor, pentru o perioadă. Vedeta a mai explicat că noul ei partener nu este român.

„Am o nouă relație, cu un ambasador. Toată lumea mă face săracă, că sunt amărâtă, că sunt bolnavă, că am nu știu ce, dar nu am nimic, sunt sănătoasă, frumoasă și devreme acasă. Da, am un nou iubit și nu este român. Ne cunoaștem de câteva luni, dar nu am vrut să spun”, a dezvălui artista, potrivit Spynews.ro.

Cu toate că lucrurile merg bine între cei doi, interpreta de muzică populară a mai declarat că nu ar renunța niciodată la România pentru a se muta cu iubitul în țara lui natală, deoarece se simte legată de aceste meleaguri. De asemenea, și cariera ei este în joc, aici având cele mai multe cântări.

„Eu sunt de modă veche, nu mă pot apropia așa oricum. Mi-a adus flori destule. Nu aș renunța niciodată la România pentru a-l urma, pentru că am publicul meu care mă iubește, am lumea mea”, a mai spus cântăreața.

Cine este bărbatul cu care Saveta Bogdan are o relație

Saveta Bogdan, în vârstă de 76 de ani, a vorbit despre bărbatul misterior care i-a furat inima, însă nu a vrut să-i dezvăluie identitatea momentan. Aceasta a dezvăluit doar că este „tânăr, frumos și deștept”.

„Este un tip foarte deștept și lui i-a plăcut că eu am un diamant pe dinte, mi-a plăcut cum vorbește, cât de frumos. Este frumos, tânăr și deștept”, a mai mărturisit interpreta de muzică populară, pentru sursa anterior menționată. În trecut, Saveta Bogdan a fost căsătorită de două ori, de tânără, însă ambele mariaje i-au adus nefericire și probleme. Artista a mărturisit că a fost înșelată și chiar și agresată fizic.

