Sebastian, fiul regretatului Cristian Țopescu, amintiri emoționante din copilărie. Ce relație a avut cu tatăl său

Sebastian Țopescu, zis și Basti, fiul cel mic al lui Cristian Țopescu, a intrat de curând în atenția publicului, în urma participării sale la emisiunea „Chefi la cuțite”.

Tânărul în vârstă de 23 de ani a impresionat prin vestimentație, fiind pasionat de fashion, fiind denumit atunci și „bucătarul cu corset”. Talia lui a fost evidențiată de un astfel de obiect vestimentar, iar efectul vizual a fost unul pe măsură.

Sebastian, fiul lui Cristian Țopescu, amintiri emoționante din copilărie. Ce a povestit despre relația cu tatăl său

Pasiunea lui pentru frumos s-a văzut și în felul în care fiul regretatului jurnalist sportiv a pregătit farfuria, acesta fiind recompensat de către cei trei chefi cu un cuțit de aur. În cadrul unui interviu recent, Sebastian a oferit câteva detalii din viața personală, pentru cei care doresc să îl cunoască mai bine, amintindu-și și de copilărie și de relația pe care a avut-o cu regretatul său părinte.

Sebastian are 23 de ani și este fiul cel mic al lui Cristian Țopescu. Regretatul jurnalist a fost căsătorit de trei ori și are trei copii, iar Basti este mezinul familiei, rezultat din mariajul cu Cristel Ungar.

Tânărul a dezvăluit că a încercat să își facă o carieră pe cont propriu, fără influența numelui tatălui său. În prezent, și-a urmat pasiunea și este fashion editor și stilist pentru vedete, având posibilitatea de a călători în lumea întreagă la evenimentele de modă în vogă.

Sebastian Țopescu a rememorat recent și perioada copilăriei, atunci când îl avea aproape pe tatăl său. Basti a mărturisit că resimte în continuare puternic dorul pentru părintele său, care nu mai este printre noi.

„Îmi este dor de tata, dar tot ce s-a petrecut cu el este un lucru firesc. Este cursul fiecărei persoane de pe acest pământ! Eu am privit și am înțeles un lucru, și anume faptul că oamenii vin pe lume după care pleacă.

Sunt momente în viață în care mă gândesc la tata sau îmi aduc aminte de unele lucruri cu el. Rememorez acele clipe când jucam împreună șah și mă lăsa să câștig. El avea un talent aparte care mă făcea să cred că sunt cel mai bun și reușesc să îl înving dar nu era deloc așa. După mi-am dat eu seama, când am mai crescut, cum stau cu adevărat lucrurile”, a declarat Sebastian Țopescu, pentru Click!.

Sebastian Țopescu, detalii din viața personală

Sebastian Țopescu lucrează la două reviste de modă internaționale, fiind nelipsit de la evenimentele Fashion Week din lumea întreagă. Acest lucru necesită și sacrificii, tânărul fiind mai mereu „în deplasare”.

„O iubită nu am, pentru că nu am timp. Sunt mereu plecat pe drumuri și nu se leagă nimic. Ultima mea iubită a fost Valentina, de care m-am despărțit tot din cauza programului nostru. Nu aveam timp să ne dedicăm unul altuia. Eram plecați amândoi pe drumuri, ne vedeam foarte rar și am stabilit împreună că cel mai bine este să punem punct”, a mai explicat Sebastian Țopescu, pentru sursa anterior menționată.

