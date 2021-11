Selena Gomez, fotografiată într-o rochie elegantă. Cum arată perechea de încălțări purtată de artistă 

La intrarea în platoul de filmare, Selena Gomez a fost așteptată de zeci de fani pe care artista i-a salutat cu încântare.

În timp ce decolteul adânc a lăsat la vedere bustul voluminos, sandalele au atras atenția asupra picioarelor sale. În ciuda alegerii sale vestimentare, o parte din fani i-au criticat pantofii aleși.

Artista care a făcut una dintre cele mai vechi greșeli vestimentare. Vezi AICI imaginile.

Conform Daily Mail, actrița în vârstă de 29 de ani a oferit mai multe detalii despre seria în care joacă Only Murders In The Building. Înainte de a intra la interviu, artista s-a asigurat că își salută fanii și le oferă autografe. Fotografii au surprins-o pe vedetă cu masca de protecție în timp ce se poza alături de admiratori.

