Sexy în latex și dresuri mulate. Sore s-a lăsat pozată într-o ținută incendiară

Pe lângă antrenamentele de tenis, Sore include în rutina sa și alte activități interesante, care îi ridică nivelul de adrenalină.

''De mică am avut gustul adrenalinei. Tata m-a urcat pe placa de snowboard la 14 ani, apoi la 17 pe wakeboard și la 24 am sărit cu parașuta. Bungee jumping n-am fost tentată să fac, dar am descoperit squash ul câțiva ani mai târziu iar astăzi merg zilnic la tenis. Da, corpul se lucrează frumos de la sport dar eu cred că mintea are cel mai mult de câștigat. Zicala “o minte sănătoasă într-un corp sănătos” e foarte adevărată, serotonina care invadează corpul după un antrenament este greu de descris dar știu că lucrează mult la încredere în sine. Și cred că asta e unul dintre țelurile noastre zilnice, nu? Să ne iubim mai mult, să ne respectăm mai mult, să ne apreciem cu plusuri și minusuri'', a spus Sore Mihalache pe Instagram.

Sore are o fetiță superbă

De pe profilul de Instagram al artistei nu lipsesc imaginile cu fetița sa, Erin, în vârstă de 4 ani. Prietenii săi virtual se topesc la vederea momentelor adorabile pe care Sore le împărtășește cu aceștia pe rețelele de socializare. Cele două seamănă izbitor de mult, iar fanii nu ezită să remarce acest lucru ori de câte ori au ocazia.