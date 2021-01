Shannon Lee este fiica lui Bruce Lee. Cu ce se ocupă și cum îi duce numele mai departe expertului în arte marțiale

Shannon Lee este autoarea cărții ''Be Water, My Friend: The True Teachings of Bruce Lee''. Evident, această carte îl are ca subiect principal pe tatăl său, Bruce Lee, pe care l-a pierdut când avea doar 4 ani.

''Întotdeauna am dorit să ofer oamenilor darul filosofiei tatălui meu, pentru că știu cât de utilă mi-a fost pe parcursul vieții, iar această carte este intenția mea de a face acest lucru'', a spus Shannon Lee despre mesajul din spatele cărții pe care a scris-o.

De asemenea, Shannon Lee se ocupă și de gestionarea Fundației Bruce Lee, cunoscută la nivel internațional și înființată în 2002.

''Ceea ce a început ca o mișcare de bază pentru a onora filosofiile și dedicarea lui Bruce Lee față de ambarcațiunile sale și viața sa, devine o organizație non-profit care îi motivează pe oamenii din întreaga lume să devină cea mai bună versiune a lor. Printr-o serie de inițiative sociale și educaționale, Fundația Bruce Lee încurajează oamenii să depună eforturi pentru exprimarea de sine cinstită, aliniată cu mintea, corpul și spiritul lor', este descrierea existentă pe site-ul oficial al Fundației.

Fratele său, Brandon Lee, a murit tragic în 1993, la doar 28 de ani. Brandon Lee a suferit un accident în timp ce filma producția ''The Crow''.

Arma care ar fi trebuit să fie încărcată cu gloanțe oarbe avea de fapt un glonț cât se poate de real. Acesta a fost detaliul care i-a curmat viața, conform flickeringmyth.com.