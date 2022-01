Sidney Poitier a murit la vârsta de 94 ani. El a fost primul actor afro-american care a luat premiul Oscar

Actorul, o adevărată stea la Hollywood, a făcut istorie cu rolurile sale din filme precum “Lilies of the Field”, “To Sir, With Love” și “In the Heat of the Night”.

Sidney Poitier a fost primul actor afro-american care a câștigat premiul Oscar, devenind o devărată inspirție pentru generațiile care au urmat.

El a fost printre primii actori de culoare care a reușit să lumineze calea tuturor actorilor afro-americani și a altor minorități din lumea cinematografiei.

Sidney Poitier a murit

Un apropiat al familiei a dezvăluit pentru publicația The Hollywood Reporter a dat vestea tristă, care a îndurerat milioane de fani. Sidney a câștigat premiul Academiei la categoria “Cel mai bun actor”, fiindu-I recunoscute meritele pentru rolul său din filmul Lilies of the Field (1963).

Înainte de acest premiu cu care a făcut istorie, Sidney Poitier a fost nominalizat la categoria “cel mai bun actor” pentru rolul din pelicula The Defiant Ones (1958).

În 2002, marele actor a primit un Oscar de onoare din partea Academiei de film “pentru toate rolurile sale memorabile, prezența unica pe marele ecran și pentru că a reprezentat cu demnitate industria cinematografică, stilul și inteligența de care a dat dovadă”.

Poitier a fost primul actor de culoare care a apărut în filmele din topul box office. El a primit această distincție ăn 1967 când a jucat în 3 filme de succes, care au câștigat rapid recunoașterea publicului și a criticilor. Este vorba de filmele To Sir, With Love, In the Heat of the Night și Guess Who’s Coming to Dinner.

”Făceam filme când ceilalți bărbați de culoare încă lucrau ca lustragii de pantofi. Eram singurul din oraș”, a povestit Sidney în 1988 pentru publicația Newsweek.

El a debutat în lumea filmului în 1947 și a apărut poi în peste 40 de filme, inclusiv Blackboard Jungle (1955) și A Raisin in the Sun (1961).

În 1969, celebrul actor, acompaniat de Paul Newman și Barbra Streisand, cărora li s-au alăturat mai târziu și Steve McQueen și Dustin Hoffman, au lansat compania independent de productie numită First Artists. Astfel, el și-a explorat mai mult latura de scenarist și regizor.

Începutul carierei lui Sidney Poitier

Sidney Poitier s-a născut pe 20 februarie 1927 în Miami. Părinții lui făceau des naveta între Cat Island din Bahamas și Miami, unde vindeau roșii din propria lor fermă.

Sidney s-a născut prematur. În copilărie, el a mers la școală pentru doar 2 ani, iar pe la vârsta de 11 ani devenit fascinate de filme. În adolescență a decis să plece la New York, fiind extrem de hotărât să facă tot ce îi stă în putință pentru a deveni actor.

La început, a lucrat ca vânzător de bilete de autobuz, apoi a lucrat în piață unde jumulea păsările ce urmau să fie date spre vânzare, pentru a se putea întreține. El dormea noaptea în stațiile de autobuz, la cap de linie și uneori și pe acoperișurile blocurilor.

După ce a terminat armata, în timp ce lucra ca spălător de vase, el a fost să dea o probă pentru o reclamă lansată de Teatru American pentru Negri. Pentru că nu a luat audiția din cauza accentului său, Sidney s-a decis să își îmbunătățească engleza.

După lungi așteptări și încercări, în 1946 Poitier a primit primul său rol într-o piesă pe Broadwy numită Lysistrata.

