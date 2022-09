Simona Gherghe, imagine emoționantă cu cei doi copii ai săi, în prima zi de grădiniță: „Avem pui mari”. Cum arată Ana și Vlad

Simona Gherghe se mândrește cu cei doi copii ai săi. Ana și Vlad îi bucură sufletul prezentatoarei Mireasa, iar la început de an școlar, Simona Gherghe a publicat o imagine cu cei doi copii ai săi.

Timpul trece, iar Ana și Vlad sunt deja „pui mari”, așa cum i-a descris Simona Gherghe, în prima zi de grădiniță.

Citește și: Cum arată Simona Gherghe în costum de baie la 44 de ani. Prezentatoarea, imagini de colecție din vacanța petrecută cu familia

Cum au arătat Ana și Vlad, copiii Simonei Gherghe, în prima zi de grădiniță

„Ana, ultimul an de grădiniță! Vlad, grupa mijlocie… Avem pui mari, deja. Baftă, dragi copii și dragi parinți! Să avem un an bun!”, a scris Simona Gherghe în dreptul imaginilor adorabile în care Ana și Vlad apar ținându-se de mână.

Citește și: Gabriela Cristea, portret înduioșător de familie. Cum au arătat fiicele ei în prima zi de grădiniță: „Emoții, angoase, bucurie”

Fanii au fost încântați să vadă cât de frumoși s-au făcut copiii Simonei Gherghe:

„Două frumuseți mult succes in noul an scolar, Mult succes si multe realizări în noul an școlar!, „Vlad este o dulceață de băiețel și îți seamănă”, „Sunt foarte frumoși să le dea Dumnezeu multă sănătate și vouă la fel”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani în dreptul imaginilor postate de Simona Gherghe pe Instagram.

Recent, Simona Gherghe și soțul ei, Răzvan Săndulescu au aniversat 4 ani de la nuntă. Prezentatoarea de la Mireasa nu a ezitat să publice imagini de colecție din ziua în care a fost ea însăși mireasă.

Citește și: Bianca Drăgușanu, întâlnire cu Victor Slav, în prima zi de școală a fiicei lor. Imaginile emoționante de la eveniment

Simona Gherghe a publicat pe rețelele sociale imagini superbe din ziua în care a fost mireasă. Alături de imaginile inedite, prezentatoarea de la Mireasa a transmis un mesaj emoționant pentru soțul ei.

Simona Gherghe a semnat mesajul ca venind din partea ei, dar și din partea celor doui copii pe care cei doi îi au împreună.

„Patru ani de la fotografiile acestea. Am vazut ca semnifica nunta de flori. A fost o zi cu soare, furtuna, ploaie si, la final, un curcubeu minunat. La mulți ani, Răzvan Săndulescu ! Ești inima noastră! Semnat: eu, Nuchi si Vlad”, a scris Simona Gherghe în dreptul imaginilor.

Ce studii are Simona Gherghe

Simona Gherghe este absolventă a Facultății de Litere din cadrul „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, orașul în care vedeta a copilărit.

„Dintr-o întâmplare. În facultate, am decis să merg la mai multe interviuri, ca să văd cum decurge o astfel de experiență cu un posibil angajator. S-a întâmplat ca cele două interviuri să fie în zona de media”, a spus vedeta, conform libertateapentrufemei.ro.

Chefii au revenit cu cea mai savuroasă competiție. Vezi premiera sezonului 10 în AntenaPLAY!