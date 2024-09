Simona Gherghe, întâlnire neașteptată în vacanță cu una dintre cele mai mari actrițe de la Hollywood. Despre cine e vorba

Simona Gherghe, frumoasa prezentatoare a emisiunii Mireasa, a povestit că a avut parte de o întâlnire neașteptată cu una dintre marile actrițe pe care le îndrăgește.

Simona Gherghe a fost plecată în vacanță în Grecia vara aceasta, acolo unde s-a bucurat de mare, soare și relaxare alături de soțul ei și cei doi copii ai lor

Prezentatoarea TV a avut parte și de o surpriză. Simona Gherghe a întâlnit-o pe celebra actriță Kate Hudson. Chiar dacă au trecut câteva luni de la întâlnire, Simona Gherghe a dezvăluit totul abia acum.

Simona Gherghe, întâlnire surprinzătoare în vacanță cu o mare actriță de la Hollywood

Simona a spus că atunci când a văzut-o pe Kate Hudson a admirat-o de la distanță, dar nu îndrăznea să o deranjeze pentru că nu voia să îi strice vacanța.

Ea și familia ei se aflau în Paxos, Grecia, atunci când Simona a văzut-o pe celebra actriță de la Hollywood. Kate Hudson, de o frumusețe aparte, a surprins-o pe Simona Gherghe cu prezența ei, dat fiind faptul că prezentatoarea TV o admiră pe celebra actriță.

„Nu credeam c-o să-mi mai placă atât de mult o insulă. De vreo 20 de ani, vacanțele înseamnă Grecia. Și am văzut multe insule, dar și alte locuri din Grecia continentală. Aveam topul meu, care tocmai a fost dat peste cap de micuța, cocheta, autentica Paxos.

Am văzut-o acum câteva luni în serialul Maestro în Blue, acțiunea se petrece aici și filmul e plin de imagini cu Paxos. Am început să mă documentez, așa cum fac mereu când călătorim, și iată-ne aici. Și e mult mai frumos decât mi-aș fi imaginat”, a scris Simona Gherghe într-o postare pe contul ei de Facebook.

Simona Gherghe a văzut-o pe actriță pe plajă și a rămas uimită. Pe moment, nu a știut dacă să meargă să o roage să facă o poză cu ea sau dacă să aleagă să nu o deranjeze în vacanță.

„Cum o fi să stai la plajă și, la câteva șezlonguri mai încolo, s-o vezi pe Kate Hudson? Stai, ce? KATE HUDSON?! Asta se întâmplă dacă mergi în Paxos. Eu v-am spus că insula e specială. Așadar, o văd.

Îi spun și lui Răzvan. Nu mă crede. N-are cum. Era cu un grup de prieteni, veniseră pe un iaht, mâncaseră la aceeași tavernă de pe plajă. Vreo oră ne-am tot întrebat dacă să îndrăznim, să nu-ndrăznim… argumente pro și contra. Le-am povestit și copiilor, s-au minunat și ei (mai ales Ana).

Până la urmă, am zis s-o facem. Era trecut de 7 seară, mai rămăseserăm doar noi patru și grupul lor. Cu un amestec de emoție și jenă să n-o deranjez, am rugat-o să facă o poză cu noi, dacă nu cerem prea mult. Cu zâmbetul acela fermecător, pe care îl știți din filme, nu numai că a acceptat, dar a și complimentat-o pe Ana și a schimbat câteva vorbe cu ea.

Și Kate are o fetiță cam de aceeași vârstă. E frumoasă, caldă, naturală. Și tare bucuroși am fost c-am întâlnit-o în realitate. Fotografiile sunt făcute la sfârșitul lui iulie. N-am postat atunci că n-am vrut să-i stric vacanță. P.S. Superstarul familiei, Vlad, a refuzat să apară în poză😃 Nu știe el ce-a pierdut, o să înțeleagă mai târziu”, a dezvăluit prezentatoarea TV în mediul online.

Prin urmare, Simona Gherghe a făcut o fotografie de colecție cu Kate Hudson, imagine cu care se mândrește acum.

