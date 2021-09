Simona Sensual nu mai arată cum o știa toată lumea. Vedeta face bani frumoși din afacerea pe care o deține

Simona ex-Sensual a fost una dintre cele mai controversate vedete de la noi din țară, iar acest lucru i-a adus în urmă cu mai mulți ani multe contracte de imagine, la momentul respectiv.

Simona ex-Sensual arată total diferit față de cum o știam noi. Aceasta deține o afacere de panificație

Simona ex-Sensual a intrat prin apel video la Antena Stars și a vorbit despre cum îi merge afacerea, dar și ce pasiune artistică are vedeta. Aceasta pictează impresionant cu cuțit pe pânză. Ea a vorbit deschis despre pasiunile ei și spune că arta o vindecă.

Deși prezentatorii au întrebat-o cât de mut câștigă din artă și dacă își vinde tablourile, aceasta spune că nu s-a gândit până acum să le vândă, dar ar putea fi un plan de viitor.

Vedeta spune că a publicat pe rețelele de socializare imagini cu tablourile superbe pe care le-a creat și fanii ei au reacționat imediat și au complimentat-o pe talentul cu care a fost înzestrată. Este cunoscut deja faptul că ea are o înclinație pentru artă, aceasta a cântat la pian, însă era cunoscută și pentru piesele pe care le-a lansat de-a lungul timpului.

„Cu un cuțit faci multe, eu mi-am găsit o metodă de relaxare. Nu e vorba de bani, nu am făcut bani din pasiunile mele. E o metodă de terapie. Nu, în niciun caz. Momentan vreau să renovez la locația mea, vreau să fac avangardist. Am avut perioade în care am simțit nevoia să desenez, eu și cântam la pian. Am postat pe Facebook și am primit reacții pozitive. Poate pe viitor voi face bani din asta”, spune Simona ex-Sensual la Antena Stars.

Întrebată dacă afacerea îi merge bine, Simona spune că nu se poate plânge, însă nu s-a îmbogățit. „Sinceră să fiu, e așa si așa pentru afacerea mea, cred că pentru toată lumea e greu. Sunt multe impedimente. Nu sunt probleme la bani. Aștept să treacă și perioada asta ca să deschid și în alte zone”, mai spune ea.

Simona ex-Sensual a fost una dintre cele mai în vogă vedete de la noi din țară, dar iată că ea a ales să se retragă din fața ecranelor și și-a îndreptat atenția și interesele către divinitate și către liniștea lăuntrică. Astfel că, și postările sale de pe rețelele de socializare sunt pe teme de aceeași natură, semn că Simona nu-și mai amintește deloc de vremea în care era constnat subiect de discuție în revistele de scandal, dar și în emsiunea pe care o prezenta în trecut Dan Capatos.

A renunțat definitiv la viața mondenă și s-a refugiat în Argeș, acolo unde își desfășoară activitatea cu afacerea ei cu produse de panificație. Umplea paginile ziarelor de sancadal și ridica rating-urile la tv atunci când apărea, dar viața aceasta nu i s-a potrivit cu adevărat și a ales una mai liniștită. Și-a vopsit părul și nu mai e atât de ușor de recunoscut, semn că nu se mai regăsește deloc în imaginea pe care o avea în trecut.

