Simona Trașcă are un nou iubit. Cu câți ani este mai mic decât ea

Simona Trașcă nu mai este singură. Fosta asistentă TV a anunțat că are un nou iubit mai mic decât ea. Iată ce a scos la iveală despre bărbatul din viața ei.

După o perioadă în care a preferat să fie singură și să se bucure de burlăcie, Simona Trașcă și-a găsit fericirea în brațele noului ei iubit. Fosta asistentă TV a dat o veste tristă pentru toți admiratorii săi: nu mai este singură.

Blondina a decis să țină ascunsă relația pentru o perioadă, însă acum a venit moment să dea cărțile pe față. Aceasta a povestit la „Un Show Păcătos” despre bărbatul care a reușit să o facă fericită din nou.

Simona Trașcă a declarat că și-a cunoscut sufletul pereche în urmă cu puțin timp, pe Internet. Deși a scos la iveală detalii despre noul iubit, aceasta nu vrea să-i facă publică identitatea din motive personale.

Ce a povestit Simona Trașcă despre noul iubit. Ce diferență de vârstă există între ei. Cu câți ani este mai mare fosta asistentă TV

Fosta asistentă TV a adus lămuriri cu privire la situația ei amoroasă. Se pare că Simona Trașcă nu mai este o femeie singură. Aceasta și-a cunoscut alesul în urmă cu câteva luni, iar acum este mai pregătită ca niciodată să vorbească despre noul iubit.

Se pare că bărbatul este mai tânăr decât frumoasa blondină, însă acest lucru nu reprezintă un obstacol în relația lor. Așadar, fosta asistentă TV este mai mare cu patru ani decât noul său partener.

„Vorbeam de două luni cu băiatul acesta. Nu am petrecut timp împreună, am petrecut acest weekend. E mai mic decât mine, puțin mai mic. Are și el aproape 40. Muncește.

Nu știu dacă mi-a dat vrăjeală, nu mi-a dat, dacă mi-a dat mi-a dat-o frumos. (...) Sunt singură de un an și șapte luni și nici acum nu sunt sigură că sunt într-o relație, pentru că nu îmi vine să cred că trăiesc treaba asta și nu mă așteptam, nu mi-am mai dorit. Mi se pare ireal ce trăiesc. Nu vreau să vorbesc momentan despre el, dar dacă o să fie ok o să ne asumăm”, a povestit Simona Trașcă la „Un Show Păcătos”, potrivit spynews.ro.

Ce propunere a primit Simona Trașcă din partea unui tânăr de 24 de ani

Simona Trașcă a întâmpinat o situație neașteptată, după ce un tânăr de doar 24 de ani a abordat-o.

„I-am zis că mi-a plăcut de el, i-am zis că mi-ar face plăcere să ieșim în parc. Mi-am dat întâlnire cu el, dar nu am reușit să ajung și am amânat. După am vorbit mai mult cu el și a apucat să-mi zică că are 24 de ani și m-am retras în glorie, ceea ce înseamnă că probabil m-am maturizat. E o diferență de 20 de ani, foarte mare. El mi-a zis că nu contează, că sunt o femeie superbă, că el vrea să se întâlnească cu mine, indiferent ce vreau eu de la el: relație sau aventură”, a dezvăluit fosta asistentă TV, conform sursei citate mai sus.