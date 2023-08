Simona Trașcă, clipul senzual care a apărut cu ea pe internet. Cum a fost filmată la piscină, în costum de baie

Simona Trașcă s-a filmat într-o ipostază de senzație la piscină, iar clipul a fost postat pe contul ei de Instagram. Aceasta a arătat foarte sexy și fanii au apreciat postarea făcută de ea.

Simona Trașcă a reușit să surprindă pe toată lumea cu apariția ei de senzație în costum de baie. Aceasta s-a filmat la piscină, iar fanii ei au fost surprinși să vadă cât de bine arată. Deși nu este prima oară când a apărut în ipostaze de acest fel, acum a arătat foarte senzual.

Simona Trașcă a reușit să ia prin surprindere pe toată lumea cu apariția ei de pe rețelele de socializare, într-un costum de baie senzual, care i-a pus în valoare formele voluptoase pe care le deține. Aceasta a primit multe aprecieri din partea internauților, care a admirat-o.

Cunoscută pentru aparițiile excentrice de la tv, Simona nu are inhibiții și nici de această nu a ținut cont de faptul că a atras ochii curioșilor și ai criticilor.

„Ești superbă”, i-au scris mai mulți fani.

Simona Trașcă și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți

Simona Trașcă a luat o decizie neașteptată după despărțirea de fostul iubit. Focoasa blondină și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți, iar primii abonați nu au întârziat să apară. Hai să vezi câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să o vezi.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Simona Trașcă este adepa celor mai fierbinți shooting-uri foto, iar drept dovadă stau imaginile sale din mediul online, dar și aparițiile televizate. Pentru că se mândrește cu un trup de invidiat, diva nu a ezitat să își încerce norocul pe un site pentru adulți.

Focoasa blondină a luat această decizie neașteptată în urma despărțirii de fostul iubit. Aceasta a dezvăluit că a suferit prea mult din dragoste în ultimii ani, lucru care a determinat-o să își facă cont pe o astfel de platformă.

„Am suferit destul din iubire. Am aproape doi ani de zile de când am sentimentul ăsta de când nu mai îmi doresc pe absolut nimeni. Așa că, de ce să nu îmi fac relații virtuale? Acolo e permis orice și nu te rănește nimeni. Acolo pot să îmi postez pozele sexy pe care nu le pot posta pe alte rețele sociale. M-au întrebat foarte mulți dacă am cont pe site-ul respectiv și am zis că nu o să îmi fac niciodată, dar niciodată să nu spui niciodată.”, a mărturisit Simona Trașcă la Antena Stars.

De asemenea, cei care își doresc să o vadă pe Simona Trașcă în ipostaze incendiare trebuie să scoată din buzunar 21 de dolari pe lună, mai exact 104,59 de lei. Se pare că blondina are un abonament mai mare decât al Danielei Crudu, potrivit cancan.ro.