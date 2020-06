Soprana Angela Gheorghiu, mesaj dur despre România: „Noi trăim acum o perioadă tulbure”

Alessandra Stoicescu: Dacă ați fi ministrul culturii ...

Angela Gheorghiu: În ce țară?

Alessandra Stoicescu: În România.

Alessandra Stoicescu: Ce ați schimba în prima săptămână?

Angela Gheorghiu: În fiecare țară, fiecare ministru sau fiecare partid are un fel de a fi. Au un comportament sau niște idei, au planuri. Bun, în România planurile astea eu nu le-am auzit niciodată. Bineînțeles că noi trăim acum o perioadă tulbure dar în orice nație vreodată va rezista și a rezistat doar prin cultură și educație. De cele mai multe ori, copiii nici nu știu, nu știu că exist sau că există un instrument ca al meu. Că există atâtea fenomene minunate în cultură pe care ei trebuie să le simtă din cultură. Îmi amintesc, toți colegii mei din străinătate atunci când se duc la Sala Palatului, deci toate orchestrele care vin la Sala Palatului zic Angela, ce e asta? Do something, fă ceva, te rog frumos.

Am încercat, dar oamenii din România știu doar să zâmbească frumos, să promită, dar nu au capacități de niciun fel, cred eu. Și mai cred în ceva. Cred într-un om, cel puțin în cultură. Îți trebuie cineva care să aibă pasiune și să iubească arta. O pasiune cu adevărat existentă la cineva poate să aducă, să construiască ceva. Dacă este doar așa o chestiune de partid, este fum, nimic. Poate nici să nu fie acolo, e zero.

