Sore, amintire cu Antonia din 2014. Cum arătau cele două artiste

Frumoasa blondină a postat o amintire pe Insta Stories din 2014, iar în poza apar ea și Antonia, o altă cântăreață de seamă. Cele două arată ca două adolescente, frumoase și zâmbărețe, fiind amândouă vopsite șatene. Se pare că cele două frumoase artiste se înțeleg de minune.

Sore și-a sărbătorit de curând fiica

Săptămâna trecută Sore a fost prezentă alături de fiica ei, Erin, în Casa Zurli. Micuța și-a sărbătorit ziua de naștere pe 25 martie, așa că vizita și revederea personajelor ei favorite sunt o bucurie și o surpriză pentru aceasta.

"Este o întâlnire mult așteptată de Erin, este fan Zurli de câțiva ani și își dorea din suflet să fie alături de ei, atât de aproape. Va rămâne cu siguranță o amintire de preț" declarã Sore.

Aniversarea lui Erin de anul trecut a fost în plină situație de urgență, așa că a fost o petrecere fără copii sau invitați și cu tort făcut acasă. Anul acesta, Sore încearcă să își surprindă fetița cât mai plăcut, cu tot ce ii place mai mult, cu o petrecere în familie acasă și o vizită în Casa Zurli.

Artista o implicã pe fiica ei în activitãțile zilnice, ele gătesc împreună, cântă, dansează și chiar o lasă pe Erin să o fardeze după inspirația ei, cea mică fiind la fel de expresivă și talentată ca mama ei.

Schimbarea de look la care a apelat Sore

Sore Mihalache impresionează mereu cu ținutele ei vesele, frumusețea debordantă și spiritul jucăuș, adoptând mereu stiluri care atrag atenția fanilor. La sfârfșitul lunii februarie, artista și-a schimbat complet look-ul și a optat pentru șuvițe lungi și blonde.

Apariția ei a stârnit admirația fanilor, în special pentru că Sore i-a rugat pe urmăritorii ei să voteze noul look.

„Ești frumoasă, dar părul lung parca nu te prinde”, „Îți stă bine și așa, dar mie îmi place mai mult cum arăți cu părul scurt”, au fost câteva dintre comentarii.

Cum se menține în formă Sore

Sore are o formă fizică de invidiat, pe care o menține datorită sportului. Recent, Sore a devenit pasionată de tenis și a participat și la o competiție sportivă.

Pe lângă antrenamentele de tenis, Sore include în rutina sa și alte activități interesante, care îi ridică nivelul de adrenalină.

„De mică am avut gustul adrenalinei. Tata m-a urcat pe placa de snowboard la 14 ani, apoi la 17 pe wakeboard și la 24 am sărit cu parașuta. Bungee jumping n-am fost tentată să fac, dar am descoperit squash ul câțiva ani mai târziu iar astăzi merg zilnic la tenis. Da, corpul se lucrează frumos de la sport dar eu cred că mintea are cel mai mult de câștigat. Zicala “o minte sănătoasă într-un corp sănătos” e foarte adevărată, serotonina care invadează corpul după un antrenament este greu de descris dar știu că lucrează mult la încredere în sine. Și cred că asta e unul dintre țelurile noastre zilnice, nu? Să ne iubim mai mult, să ne respectăm mai mult, să ne apreciem cu plusuri și minusuri'', a spus Sore Mihalache pe Instagram.