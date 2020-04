Sorin Bontea, bucătar de la doar 16 ani! „Am avut un moment în care am vrut să renunț la bucătărie și să mă fac ospătar, pentru bani”

citește și: Asia Express s-a mutat la Titani la cuțite! Sorin Bontea, lovitură neașteptată de la Florin Dumitrescu: „Du-te-n rozul meu”

CUM A AJUNS SORIN BONTEA CELEBRU

Am aflat că mama lui a fost bucătar la o grădiniță, dar avea obiceiul de-a găti pentru cei patru copii ai săi. De la ea a moștenit această pasiune pentru bucătărie și cea mai dragă rețetă sufletului său sunt turtele de pâine și ciorba de cocoș cu zeamă de varză!

„Lucram într-un hotel, cel mai bun restaurant de la momentul ăla, și am fost sunat de cineva din televiziune. Nu am crezut inițial, am crezut că face mișto de mine. Credeam că e o farsă ca alea de la radio. Am zis că sun înapoi a doua zi, am dat o probă apoi. Am acceptat și am întrebat ce trebuie să fac (...) Am aflat că sunt printre cei trei aleși. M-am speriat, am avut discuții cu soția încercând să descopăr ce mă așteaptă și ce poate să iasă. Eu zic că am avut noroc”, a mai povestit Sorin Bontea.

