Lidia Buble, interviu despre cele mai grele momente: "M-am trezit într-un oraș atât de mare, singură."

"Am tot cititi în presă că te lași de muzică?", întreabă reporterul.

"Toată lumnea mi-a trimis mesaje -Lidia, ce faci!? Nu te lăsa!"- Am dat eu, la un moment dat un interviu în care am zis că mă voi retrage, dar nu în viitorul apropiat, deci nu foarte curând, va veni momentul în care mă voi retrage, în locul din care am venit, adică în biserică, pentru că simt că acolo aparțin, acolo este casa mea și acolo mă voi întoarce, dar nu acum! Nu știu când! Deocamdată mai stau să vă bucur sufletele!", spune splendida artistă!

"Cum e anul acesta și ce îți dorești de la Moș Crăciun?", întreabă reporterul.

"Mă duc acasă! Doamne ajută! Așa tare mă bucur când mă duc să mă întâlnesc cu familia. Vin surorile de prin "străinezia", vin nepoții. O să fie foarte fain. O să mergem la biserică, o să cântăm, o să recităm poezii, o să împărțim cadouri pentru copii, o să mergem la colindat. Iar de la Moșul, nu știu! Este prima dată când, efectiv, nu am o listă cu dorințe. Mi-am achiziționat singură cam tot ceea ce mi-am dorit. Nu-mi rămâne decât să mă binecuvânteze Dumnezeu în continuare cu multă sănătate să le pot duce pe toate! În rest, nu îmi lipsește nimic!", mai adaugă frumoasa Lidia.