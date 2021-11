Ștefan Bănică, imagine emoționantă cu regretatul său tată, în ziua în care acesta ar fi împlinit 88 de ani: „Legendele nu mor”

Ștefan Bănică a publicat pe rețelele sociale o imagine de pe vremea când tatăl său era în viața și zâmbea, avându-și fiul aproape. Ștefan Bănică le-a amintit fanilor că tatăl său „ar fi împlinit 88 de ani”.

Imaginea emoționantă le-a atras atenția fnailor care au ținut să sublinieze faptul că: „Legendele nu mor!”

Ștefan Bănică Senior s-a născut în 1993 și a decedat în 1995, la 61 de ani, lăsând în urmă cântece nemuritoare dar și interperetări magistrale în teatru și film.

Ștefan Bănică ar fi împlinit 88 de ani

De Ziua Mondială a Teatrului din anul 2016, Ștefan Bănică a primit postum o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului și Placheta Orașului București, în semn de prețuire și recunoaștere pentru activitatea sa extraordinară în domeniul teatrului și filmului.

Juratul X Factor nu a încetat niciodată să amintească de numele tatălui său și să evidențieze importanța acestuia în istoria teatrului și a muzicii românești. Ștefan Bănică a continuat să interpreteze celebra piesă a tatălui său: „Cum am ajuns să te iubesc”, spre încântaera fanilor.

„Azi ar fi împlinit 88 de ani”, a scris Ștefan Bănică în dreptul imaginii emoționante pe care a publicat-o pe rețelele sociale.

Talentul, moștenire de familie. Ștefan Bănică se mândrește cu 3 copii

Talentul în familia Bănică pare că s-a moștenit din tată în fiu. Ștefan Bănică, acum în vârstă de 54 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști ai perioadei contempoarne, iar fiul său, Radu Ștefan Bănică îi calcă pe urme, și, ca student la Teatru se remarcă în lumea artistică. De asemenea, Radu Ștefan Bănică s-a făcut remarcat prin prisma participării sale la Te cunosc de undeva!

Ștefan Bănică poate fi văzut la TV în fiecare vineri, de la 20:30, la masa juriului X Factor.

Ștefan Bănică este tatăl a trei copii. În 2019, când s-a născut Alexandru, Ștefan Bănică a vorbit despre cei 3 copii ai săi. Faptul că devenise la 52 de ani tată pentru a treia oară a însemnat un lucru important pentru el:

„Alexandru este o baterie perfectă pentru mine. Când îl văd dimineaţa şi îmi zâmbeşte, m-am încărcat pentru toată ziua. Oricum, pentru mine, la 52 de ani, Alexandru e o binecuvântare, nu mă mai aşteptam la chestia asta”, spunea Ștefan Bănică în anul 2019, potrivit okmagazine.

De asemenea, Ștefan Bănică a vorbit și despre Radu Ștefan Bănică, dar și despre Violeta Bănică.

„Fiu-miu, Ştefan e frumuşel – dar nu-i mai băgaţi în cap treaba asta! Are o sensibilitate şi un bun-simţ. Ştefănel îmi spune unele lucruri, altele le ţine pentru el. Depinde.

Şi Violeta la fel. Adică fii-mea, când are chef să vorbească şi când are un interes direct, pac, imediat dau drumul la vorbă. Dar amândoi sunt muzicali şi extrem de sensibili. Eu nu-mi doresc neapărat să urmeze acelaşi drum cu mine şi nici nu-i constrâng în niciun fel”, spunea Ștefan Bănică în anul 2019.

Între timp, Radu Ștefan Bănică a devenit cunoscut, prin prisma participării sale la Te cunosc de undeva!