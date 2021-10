Cum arată Radu Ștefan Bănică, la 5 luni de la participarea la Te cunosc de undeva! Imaginea în care seamănă leit cu Ștefan Bănică

Radu Ștefan Bănică și-a îmbogățit notorietatea, odată cu participarea sa la show-ul Te cunosc de undeva! Și-a creat o comunitate de fani și este activ pe rețelele sociale.

Recent, tânărul a publicat o imagine în care apare purtând un sacou negru, iar atitudinea și înfățișarea, i-au determinat pe fani să-l compare cu tatăl său: „Leit Ștefan Bănică”, a scris un fan în dreptul fotografiei pe care Radu Ștefan Bănică a publicat-o pe rețelele sociale.

„Ești perfect”, Foarte frumos”, Reușit copil”, au mai scris fanii în comentarii, în dreptul postării.

Citește și: Imagini video rare cu fiul cel mic al lui Ștefan Bănică. Cum a fost filmat micuțul pe stradă de paparazzi

Ștefan Bănică este mândrul tată a trei copii

În 2019, când s-a născut Alexandru, Ștefan Bănică a vorbit despre cei 3 copii ai săi. Faptul că devenise la 52 de ani tată pentru a treia oară a însemnat un lucru important pentru el:

„Alexandru este o baterie perfectă pentru mine. Când îl văd dimineaţa şi îmi zâmbeşte, m-am încărcat pentru toată ziua. Oricum, pentru mine, la 52 de ani, Alexandru e o binecuvântare, nu mă mai aşteptam la chestia asta”, spunea Ștefan Bănică în anul 2019, potrivit okmagazine.

De asemenea, Ștefan Bănică a vorbit și despre Radu Ștefan Bănică, dar și despre Violeta Bănică.

„Fiu-miu, Ştefan e frumuşel – dar nu-i mai băgaţi în cap treaba asta! Are o sensibilitate şi un bun-simţ. Ştefănel îmi spune unele lucruri, altele le ţine pentru el. Depinde.

Şi Violeta la fel. Adică fii-mea, când are chef să vorbească şi când are un interes direct, pac, imediat dau drumul la vorbă. Dar amândoi sunt muzicali şi extrem de sensibili. Eu nu-mi doresc neapărat să urmeze acelaşi drum cu mine şi nici nu-i constrâng în niciun fel”, spunea Ștefan Bănică în anul 2019.

Între timp, Radu Ștefan Bănică a devenit cunoscut, prin prisma participării sale la Te cunosc de undeva!

Citește și: Radu Ștefan Bănică a spus adevărul despre tânăra alături de care se înfățișează tot timpul. E sau nu iubita lui

Cine sunt Radu Ștefan Bănică și Ana Violeta Bănică

Radu Ștefan Bănică este student la UNATC și demonstrează în fiecare zi că est eun tânăr talentat și muncitor.

Radu Ștefan Bănică s-a născut în anul 2003, a absolvit liceul Jean Monnet din Capitală și a intrat la UNATC, călcând astfel pe urmele tatălui său, Ștefan Bănică. Este pasionat de îmbinarea dintre teatru și muzică și tocmai de aceea a acceptat să concureze în sezonul 16 al show-ului Te cunosc de undeva! În copilărie Radu Ștefan Bănică a apărut în videoclipul piesei tatălui său: „Doar odată-i Crăciunul”. La concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică din 2019 tânărul Radu Ștefan Bănică a interpretat piesa alături de tatăl său. Înainte de a intra la Facultate Radu Ștefan Bănică a început să joace la Teatrul de Comedie.

Primele episoade din Asia Express | Drumul Împăraților sunt disponibile pe Antena PLAY! Tot ce vrei e să dai PLAY