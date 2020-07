Ștefania, probleme de sănătate! Fanii artistei, extrem de îngrijorați! Ce se întâmplă acum cu vedeta! "Efectiv am leșinat când am ajuns acasă!

Artista a împărtășit cu fanii ei, pe IntaStory, despre problemele de sănatate cu care se confruntă.

„Efectiv am leșinat când am ajuns acasă. Am simțit nevoia să mă pun în pat o oră. Mă simt foarte deshidratată, nu știu care e faza. Mă simt ok acum. Super obosită m-am simțit și mă omoară junghiul ăla din spate”, a povestit Ștefania printr-un InstaStory.